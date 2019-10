Emma Marrone torna su Instagram, il messaggio da brividi

editato in: da

Emma Marrone torna su Instagram e ancora una volta sorprende i suoi fan.

La cantante pugliese ha iniziato una lunga convalescenza dopo l’operazione subita qualche settimana fa, ma non dimentica tutte le persone che la amano e la sostengono, soprattutto Alessandra Amoroso. Le due artiste hanno un legame fortissimo iniziato ad Amici di Maria De Filippi e continuato anche lontano dalle telecamere.

Emma e Alessandra non temono rivalità, al contrario sono molto amiche e da sempre si sostengono a vicenda. Un rapporto bellissimo che è diventato ancora più forte quando la Marrone ha dovuto affrontare dei problemi di salute. In tanti si sono stretti attorno a lei, non solo Maria De Filippi (con una lettera commovente), l’ex Marco Bocci e Laura Pausini, ma anche la Amoroso.

L’interprete di Mambo Salentino, ospite della scorsa puntata di Amici Celebrities, ha voluto lanciare un messaggio d’amore all’amica. “Sono i miei dieci anni – ha detto Alessandra, commossa – e quest’anno li fa anche Emma e volevo farle un grande in bocca al lupo forza e coraggio!”.

In questi giorni Emma avrebbe dovuto partecipare all’evento Radio Italia Live – Il Concerto 2019 a Malta. Nel corso della serata la cantante è stata omaggiata da colleghi e amici, che hanno voluto inviarle numerosi messaggi d’amore.

“Emma, ti vogliamo beneeeee!“ ha detto sul palco Manola Moslehi, conduttrice della serata. Alessandra Amoroso ha invece aggiunto: “Penso che stia ricevendo tanto tanto amore, io sono lì che la stalkerizzo quasi tutti i giorni”, mentre la telecamera ha inquadrato un cartellone fatto dai fan per lei: “Forza e coraggio Emma, la Big family è dalla tua parte”.

La Marrone ha postato il video nelle Stories di Instagram, emozionando i suoi fan e dimostrando tutta la sua forza. L’ultimo messaggio risale a una settimana fa, quando Emma aveva annunciato di essersi operata e di stare bene. La sua battaglia contro il tumore è iniziata ben dieci anni fa, poco prima dell’ingresso nella scuola di Amici, ed è proseguita nel 2014 con un nuovo intervento. Ora l’incubo sembra finalmente concluso.