Emma torna alla grande in tv da Fazio: “Fortuna, un inno alla vita”

editato in: da

Una festa per celebrare un grande ritorno. La guerriera ha vinto ancora una volta la sua battaglia, quella più difficile ed è pronta a tornare alla sua vita più forte di prima.

Emma Marrone, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, racconta la rinascita che passa, come ogni cosa della sua vita, anche attraverso la sua musica.

Uscita dalla battaglia contro la malattia, Emma, ha voglia di celebrare la vita e l’arte, e inizia facendolo con il lancio del nuovo album, Fortuna.

Nel salotto di Fabio Fazio, la cantante salentina arriva sfoggiando un vestito rosso fuoco, anche se l’abito più bello è il suo sorriso, quello di chi si gode la vittoria più importante della vita. Per presentare l’abum sceglie una canzone scritta per lei da Vasco Rossi, che ha voluto fortemente regalarle un brano.

“Anni fa ero stata scelta per aprire un concerto di Vasco”-racconta Emma-“ma non andai nemmeno a salutarlo in camerino perché mi sentivo ancora troppo ragazzina”, ora invece, che quella ragazzina di strada ne ha fatta tanta, è stato il cantautore emiliano a bussare alla sua porta: “Mi ha detto che mi ha tenuto un po’ d’occhio, mi ha seguito in questi anni, ha ascoltato la mia musica, le mie interviste,e mi ha detto che sono ‘tosta’”.

E chi potrebbe smentirlo su questo punto? Di che pasta sia fatta Emma Marrone ormai è noto, e la sua forza non si piega nemmeno davanti alle sfide più difficili che le pone davanti il destino. Emma va sempre avanti per la sua strada, e quando Fabio Fazio le ricorda una delle cose più squallide che le sono capitate al momento dell’annuncio della sua malattia -i deliranti messaggi di odio social degli haters- la sua risposta è tagliente come una lama

“In quei giorni avevo cose molto più importanti da gestire che non quattro sfigati sui social”, dice Emma, che poi lancia una proposta “noi personaggi famosi per avere il famoso ‘bollino blu’ di autenticità sui social dobbiamo mandare certificazioni, documenti ecc. Io credo che i social dovrebbero però certificare tutti: invece di bullizzare, bollizziamo, certifichiamo tutti la nostra identità”.

Quel che è certo è che l’odio degli haters impallidisce davanti all’oceano d’amore da cui è stata circondata la cantante nel periodo in cui si è trovata a combattere la malattia, e ora che il peggio è passato, è venuto il momento di festeggiare il ritorno alla vita con il maggior numero di persone possibile. Emma dà ai suoi fan un appuntamento speciale

“Quest’anno ho voglia di festeggiare in grande il mio compleanno, il 25 maggio, quindi ho pensato a una cosa per pochi intimi,” dice sorridendo, “Voglio festeggiare all’Arena di Verona, anche perché ho voglia, per il mio compleanno, di fare io un regalo, a tutte le persone che mi seguono e che mi danno così tanto amore da anni”.

Insomma, come aveva promesso, Emma si è dovuta fermare qualche settimana, ha risolto quel che doveva risolvere, e ora è tornata più forte di prima, ma non dimentica ciò che ha passato e chiude l’intervista con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con un pensiero speciale:

“Posso dire che ora sono ‘felicina’, nel senso che sono contenta di come sto adesso, però approfitto per mandare un bacio a tutte quelle persone che stanno ancora lottando e combattendo la stessa mia battaglia: in bocca al lupo a tutti”.