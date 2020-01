Emma Marrone dopo il tumore non sarà più bionda: “I medici mi sconsigliano la tinta”

editato in: da

Capelli: tutti i look di Emma Marrone

Emma Marrone si confessa e svela che dopo la battaglia vinta con il tumore non potrà più essere bionda. I medici infatti le hanno sconsigliato la tinta per capelli, per questo dovrà rinunciare alla chioma dorata che l’ha sempre caratterizzata.

“I miei capelli non saranno più biondi – ha confessato a Sette -. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”. L’ex star di Amici è tornata a sorridere dopo un periodo difficile segnato dalla lotta contro il cancro, tornato di nuovo. Lo scorso 20 settembre Emma aveva postato su Instagram un messaggio rivolto ai fan, annunciando uno stop ai concerti per motivi di salute.

Da subito in tanti avevano pensato alla battaglia conclusa due anni prima contro il male. “Non ho avuto timore di espormi troppo – ha spiegato -, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla. La paura c’è ancora. Ogni tre mesi, quando devo fare le analisi, ma in sala operatoria sono entrata come una spaccona”.

E mentre i capelli ricrescono e il loro colore cambia, Emma, che ha affermato di sentirsi “bionda dentro”, è pronta per affrontare Sanremo. La cantante ha annunciato su Instagram la sua partecipazione al Festival. Sarà sul palco dell’Ariston con il cast del film I migliori anni di Gabriele Muccino, in veste di attrice. Non solo: la Marrone si esibirà di fronte al pubblico con un brano estratto dall’album Fortuna e un medley nel corso della prima serata del Festival.

Emma ha da sempre un legame speciale con la kermesse, condotta quest’anno da Amadeus. Per due volte ha partecipato come concorrente: nel 2011 con i Modà grazie al brano Arriverà e nel 2012 con Non è l’Inferno che le consentì di vincere il primo premio. Nel 2015 venne scelta da Carlo Conti come co-conduttrice insieme ad Arisa.