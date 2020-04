Elodie confessa: “Simona Ventura mi fece arrabbiare”

editato in: da

Elodie svela un segreto del suo passato, raccontando di essersi arrabbiata molto con Simona Ventura. Uno scontro avvenuto quando lei era ancora una sconosciuta, mentre la conduttrice era uno di giudici di X Factor. Era il 2009 quando la cantante partecipò al programma di Sky Uno, conquistando la giuria del talent.

“Per una scommessa con mio padre – ha spiegato a La Repubblica -. Lui diceva che ero brava, io no, quindi sono andata a fare i provini per X Factor, nel 2009. E mi presero”. L’artista però venne eliminata prima di approdare a Live proprio da Simona Ventura. “Arrivai agli home visit, un passo prima del live – ha ricordato Elodie -. In realtà non capivo perché mi facessero passare il turno. Studiavo le canzoni e andavo avanti. Poi la Ventura mi disse ‘non ti prendo perché non ci tieni abbastanza’, e mi eliminarono. Mi arrabbiai tantissimo, ma aveva ragione”.

Qualche anno dopo Elodie partecipò ad Amici dove, grazie al sostegno di Emma Marrone e di Maria De Filippi, riuscì ad arrivare in finale. La decisione di prendere parte allo show dopo la delusione di X Factor arrivò in seguito a un amore sbagliato e a una lite con un’amica. “Vedevo Christina Aguilera, Mina, guardavo Sanremo, riuscivo a distaccarmi da quello che ero nella vita e immaginavo come volevo essere – ha raccontato – […] A ventitré anni ho deciso di provare a pensare a me stessa. E ho cominciato a vivere di musica, band, piano bar, discoteche […] L’ho fatto per me, per avere una cosa tutta mia di cui essere orgogliosa. E da quando sono entrata vedevo solo la finale”.

Da allora la sua carriera ha spiccato il volo con tante collaborazioni importanti fra cui quella con Marracash che è diventato anche il suo compagno. “Faccio cose diverse – ha spiegato, raccontando le giornate in casa con il fidanzato -. Al mattino yoga, ma soprattutto sono impazzita per le costruzioni Lego, faccio un sacco di edifici. Penso agli altri, a me, mi chiedo se ce la farò. Ma qualsiasi cosa accada – ha aggiunto Elodie -, saremo pronti per affrontarla, dobbiamo esserlo. Il nostro compito è essere responsabili, cercare di fare di tutto per fare stare meglio gli altri anche quando, come adesso, nessuno ha certezze”.