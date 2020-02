Domenica In, Elodie dopo Sanremo si racconta da Mara: le parole su Marracash

editato in: da

Una puntata ricca di grandi ospiti quella di Domenica In oggi: Mara Venier ha invitato nel suo salotto Elodie, reduce dal grande successo del Festival di Sanremo.

Con la conduttrice la giovane cantante ha raccontato della recente esperienza sanremese, che le ha regalato grandi emozioni. Un percorso per l’artista che è cominciato nella scuola di Amici e che, da allora, non ha avuto battute d’arresto. Con Mara Venier si è aperta, rivelando che la sua è una continua crescita:

Io ce la metto sempre tutta per presentarmi con qualcosa in più al mio pubblico. Io mi diverto molto, mi piace il mio lavoro, con la mia squadra funzioniamo molto bene e cerco sempre di trovare un risvolto ricreativo in quello che faccio.

L’esperienza di Sanremo, il coronamento di un sogno, è stata anche l’occasione per un arricchimento personale. Ha parlato della serata delle cover e della collaborazione con Aeham Ahmad, pianista siriano che ha suonato in mezzo ai bombardamenti e che l’ha accompagnata sul Palco dell’Ariston:

Mi sono innamorata della sua storia, quando ho deciso di cantare Adesso Tu ho pensato come rendere ancora più forte il messaggi. E chi meglio di un uomo che viene dalla periferia del mondo?

Poi la Venier ha accennato al suo passato, a quella strada che nonostante tutte le avversità della vita l’ha portata ad oggi, a cantare e ad avere successo.

Come ha raccontato in altre interviste, Elodie ha avuto un’infanzia complicata nel quartiere Quartaccio di Roma, tra difficoltà economiche e familiari. Il tono della chiacchierata con Mara, comunque, è rimasto leggero, fino a scherzare sulla sua abitudine di ballare e cantare per casa, proprio come faceva da piccola nell’appartamento della madre.

E, ovviamente, durante l’intervista le due hanno parlato anche d’amore. Elodie ha parlato della sua relazione con Marracash, partendo dal loro primo incontro:

Ci siamo incontrati sul set per girare il video di “Margarita”, io ero titubante perché non nutrivo molta simpatia per lui, pensavo fosse antipatico. Invece poi mi è piaciuto subito, per me è stato un colpo di fulmine e gliel’ho fatto capire, l’ho invitato subito a cena!

La cantante, anche se con un pizzico di imbarazzo, ha raccontato di questo amore nato all’improvviso ma cresciuto piano piano, perché il rapper ha saputo conquistarla giorno dopo giorno.