Elisabetta Gregoraci sfoggia i muscoli: il bikini su Instagram è strepitoso

Fonte: Getty Images Cannes 2022, Elisabetta Gregoraci principessa ma Eva Longoria è pazzesca

Elisabetta Gregoraci è una vera e propria ispirazione per tutti coloro che amano la moda. Più in forma che mai, ha sfoggiato su Instagram un bikini da copiare (subito), in stile sbarazzino. Si sta godendo in questo momento una meritata vacanza e il riposo tanto agognato, soprattutto dopo il successo di Battiti Live, che l’ha portata a essere una delle conduttrici più amate degli ultimi tempi.

Elisabetta Gregoraci, il bikini colorato su Instagram

Dopo essere stata a Capri per il concerto pazzesco di Jennifer Lopez, per Elisabetta Gregoraci è giunto il momento di godersi gli affetti familiari, come il figlio Nathan, senza dimenticare la presenza (costante) di Flavio Briatore al suo fianco. Sebbene si parli tanto di un nuovo amore (Giulio Fratini, ex di Roberta Morise), per il momento la conduttrice non ha ufficializzato la frequentazione.

Tutt’altro, perché in realtà la Gregoraci si sta concentrando sul suo benessere e sulla famiglia. In Costa Smeralda, ha optato per un bikini molto particolare e super colorato, come del resto è nel suo stile: leopardato, con sfumature fucsia e bordo arancione, molto in linea con i trend del momento. Una vera e propria ispirazione per chi è alla ricerca degli ultimi look da mettere in valigia.

Come si tiene in forma Elisabetta Gregoraci: i suoi segreti di bellezza

Da sempre appassionata di fitness e di sport, la conduttrice non ha mai nascosto di amare il cibo: spesso, su Instagram, ha condiviso alcuni segreti e trucchi per mantenersi in forma, ma non solo. Possiamo di certo definirla l’emblema della bellezza mediterranea: il buon cibo per lei è convivialità e felicità, e non ci ha mai rinunciato, anzi.

Ovviamente, nella sua routine quotidiana non mancano acqua aromatizzata e cioccolato, che sono onnipresenti. Fa palestra e ha praticato per anni atletica leggera e karate, e si allena privilegiando gli esercizi per addome e glutei. Per Elisabetta, oltre a un pizzico di fortuna (e genetica, che non guasta mai) il segreto è trovare il giusto equilibrio tra palestra e un regime alimentare sano, senza privarsi di nulla.

Vacanza in famiglia e meritato relax dopo il successo di Battiti Live

Battiti Live è ormai finito: abbiamo detto “arrivederci” agli appuntamenti su Italia 1 (a parte per il best of previsto per il 10 agosto), in attesa del prossimo anno. In fatto di stile, la Gregoraci è stata un’ispirazione incantevole sul palco, sfoggiando look che hanno davvero fatto centro. Anche per l’ultima puntata non si era tirata indietro e aveva mostrato i muscoli in televisione con un abito che ci aveva a dir poco conquistate e convinte.

Al momento ha deciso di non rivelare nulla sul suo nuovo flirt: tuttavia, sta incontrando spesso il suo ex, Flavio Briatore, con cui ha sempre amato trascorrere le vacanze, ma non solo. Il legame non si è mai spezzato, e si è rafforzato con il tempo, soprattutto per evitare che Nathan potesse risentire della separazione. Ed è così che l’amore fa parte quotidianamente della vita di Elisabetta, ed è forse questo il segreto della sua forma fisica: stare bene con gli altri e con se stessa.