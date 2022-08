“Battiti Live”, Gregoraci insuperabile: addominali scolpiti e spacco da capogiro

Fonte: Getty Images Elisabetta Gregoraci strepitosa a "Battiti Live": addominali scolpiti e spacco vertiginoso

Si è conclusa la grande stagione musicale di Italia 1. Martedì 2 agosto Battiti Live ha visto andare in scena l’ultima puntata del 2022, registrata nella splendida cornice di Trani dove a farla da padrona, ancora una volta, è stata la bellezza di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, al fianco dell’immancabile Alan Palmieri e di Mariasole Pollio, stavolta ha proprio deciso di stupirci non con uno, ma con ben due look accattivanti e di tendenza che ha mostrato anche sul suo profilo Instagram. E sul palco non ce n’era per nessuna.

Elisabetta Gregoraci sceglie il bianco e nero come Kate Middleton

Due look per un’ultima puntata a tutta musica e con un pizzico di nostalgia. Elisabetta Gregoraci per l’occasione ha sfoggiato un primo abito che si ispira alla divina Kate Middleton, regina indiscussa di stile tra i Royal. Come la Duchessa di Cambridge, la conduttrice ha optato per una mise in bianco e nero, abbinamento di colori con cui non si sbaglia mai: la parte superiore in nero dalla forma a farfalla, con linee geometriche e scollatura a V (dove “V” sta chiaramente per “vertiginosa”), mentre la parte inferiore in bianco era una sontuosa gonna plissettata con rouches laterali e spacco al limite del vedo-non-vedo.

Insomma, un nuovo look che non ha minimamente smentito ciò che ben sappiamo della bella Elisabetta: in fatto di look non ha rivali. La conduttrice adora giocare con tessuti e tagli sensuali, basti pensare al lungo abito verde a sottoveste sfoggiato in una delle puntate precedenti di Battiti Live, con doppio spacco audace e super sensuale. Oppure al mini dress rosa, che ricordava moltissimo i look di Belen Rodriguez a Le Iene. Tutto sempre con una classe innata e con la sua naturale freschezza e simpatia, che bastano a riempire il palcoscenico.

Il secondo look che lascia scoperti gli addominali

Non uno, ma due look per l’ultima puntata di Battiti Live andata in onda la sera di martedì 2 agosto 2022, come sempre su Italia 1. Al primo abito dalle linee morbide la conduttrice ha alternato un secondo outfit, come ha mostrato in anteprima su Instagram, stavolta lasciando scoperti in bella vista i suoi addominali scolpiti: un long dress total black con crop top con scollo all’americana (più castigato rispetto a quello fucsia con scollo asimmetrico della scorsa puntata) e long skirt, ancora una volta con uno spacco che solo lei può permettersi.

La Gregoraci è una vera fitness addicted e, oltre che a Madre Natura, il suo fisico tonico e scolpito si deve alle tante ore di allenamento quotidiano in cui si cimenta. Non può mancare una capatina in palestra tra attrezzi ed esercizi di workout, senza dimenticare il karate e sempre con un occhio alla corretta alimentazione, immancabile se si vogliono ottenere (e mantenere) dei buoni risultati.

“Battiti Live”, ultima puntata: le parole della Gregoraci su Instagram

L’ultima puntata di Battiti Live è stata frizzante ed energica come sempre, con tanti artisti pronti ad alternarsi sul palco: da Noemi a Elodie, da M¥SS KETA a Elettra Lamborghini, solo per citare alcune celebs di casa nostra. Frizzante sì, ma con quel pizzico di nostalgia che non può mancare quando si sa di dover salutare all’anno nuovo la famiglia alla quale ci si è tanto affezionati.

Così prima che la puntata andasse in onda, la dolce Elisabetta ha deciso di condividere un bel messaggio su Instagram, per salutare un’edizione che le ha immancabilmente lasciato un segno nel cuore: “Ciao Ragazzi, Siamo arrivati all’ultima puntata di Battiti Live… un’edizione unica e speciale! Sono alla conduzione del programma da 6 anni… e ogni edizione mi regala sempre delle fortissime emozioni ma mai come quest’anno. Ritrovare voi… il nostro amatissimo pubblico e la vostra energia mi ha riempito il cuore e mi ha emozionato tantissimo. Voi che avete cantato con noi in ogni puntata, la macchina organizzativa di Battiti, gli artisti che si sono esibiti e ci hanno fatto ballare, i miei colleghi siete come una famiglia che anno dopo anno diventa più grande e forte. Magia e adrenalina pura sono quello che mi porto dentro da quest’anno: GRAZIE! VI VOGLIO BENE LA VOSTRA ELI 🎶”.