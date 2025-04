Elisabetta Gregoraci alla Milano Design Week 2025, top scollato e tailleur bianco

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

In veste di attesissimo ospite d’onore, negli ultimi giorni Elisabetta Gregoraci ha preso parte ai festeggiamenti per i primi 50 anni dell’azienda Buoninfante al Fuori Salone 2025: un party privato, ospitato dal sontuoso spazio X-ReM, in occasione del quale ha sfoggiato un look degno del ruolo di testimonial del brand quale è.

Elisabetta Gregoraci, il look total-white (prezioso) alla Milano Design Week

Sono giorni caotici in quel di Milano, scossa dalla risonanza della Design Week 2025 e quindi dall’incessante viavai di celebrities e volti noti: è caduto proprio in questo periodo il 50esimo anniversario di Buoninfante, azienda leader nel settore con la produzione di oltre 1 milione di materassi l’anno, ed è stata proprio la nostra Elisabetta Gregoraci ad essere protagonista dell’evento in quanto testimonial delle campagne di comunicazione del brand. Inutile dire come la showgirl calabrese abbia preso molto sul serio il suo compito, presentandosi sul luogo con una mise davvero degna di nota.

Fonte: IPA

La vediamo nello scatto soprastante indossare un tailleur bianco ottico, composto da blazer dalla vestibilità leggermente oversize e pantalone a palazzo, particolareggiato dal dettaglio luminoso delle applicazioni in cristalli sul capospalla.

Sola eccezione ad interrompere la continuità del look total-white era il top scollato nude, attillato e con spalline sottili. Bianca anche la borsa, l’iconica mini Lady Dior con hardware silver, mentre erano argentati i sandali con cinturino che si intravedevano appena da sotto all’orlo ampio del pantalone.

In quanto al beauty look, invece, la conduttrice ha scelto di sfoggiare quella che da tempo immemorabile si potrebbe definire la sua autentica firma di stile: uno smokey eyes nei toni del marrone le evidenziava lo sguardo con un tratto felino, complice qualche glitter dell’ombretto, mentre un rossetto nude era destinato ad enfatizzare le labbra. Insomma, una mise da vera diva che l’ha fatta brillare sotto alle luci colorate a ravvivare l’atmosfera di festa.

Elisabetta Gregoraci a sostegno della prevenzione e di uno stile di vita sano

Tra un impegno lavorativo ed un altro, Elisabetta Gregoraci è testimonial 2025 anche di un importantissimo progetto, uno che le sta molto a cuore e di cui ultimamente è tornata a parlare con una certa enfasi. Si tratta della campagna promossa da LILT in occasione della recente settimana per la prevenzione oncologica: dal 2016 ambasciatrice della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, l’imprenditrice di origini calabresi sostiene infatti con decisione l’importanza di fare prevenzione, a partire dall’adozione di uno stile di vita sano ed equilibrato che possa contribuire a scongiurare giorno per giorno i fattori di rischio.

“Sono molto orgogliosa di prestare la mia immagine per queste battaglie fondamentali. Amare se stessi significa anche ascoltare il proprio corpo, fare controlli regolari e adottare uno stile di vita sano. Ogni piccolo gesto, come una sana alimentazione o un’attività fisica costante, può fare la differenza nella lotta contro il cancro. La prevenzione dipende dalle nostre scelte quotidiane e può salvare delle vite”, ha detto.