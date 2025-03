Fonte: IPA Milano Design Week

Sta per tornare in scena uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nella città meneghina: manca pochissimo alla Milano Design Week 2025 e agli eventi del Salone del Mobile e del Fuorisalone. Nel calendario di ogni appassionato di design, interior designer ed esperti del settore non può mancare un salto in questo luogo di sperimentazione, di riflessioni e di progetti ambiziosi. Scopriamo le date e gli eventi.

L’appuntamento internazionale per la design industry è stato fissato dall’8 al 13 aprile 2025 negli spazi espositivi di Rho Fiera a Milano. Questa manifestazione è nata nel 1961, ma ad oggi è ormai uno degli appuntamenti annuali più importanti, poiché è possibile valutare uno spazio merceologico di arredi che puntano a vari filoni, tra cui le ultime tecnologie, l’innovazione funzionale, ma anche la valorizzazione degli spazi abitativi. Tutto si fonde su un pensiero comune, che è quello di impegnarsi sempre di più in una visione sostenibile ed emozionante al contempo.

Il Salone Internazionale del Mobile di Milano è inoltre ormai di respiro globale, in cui è diventato luogo di incontro per sperimentazioni e contaminazioni, ma anche per chi desidera trovare nuove opportunità di business. Senza considerare che proprio qui vengono inoltre presentati prototipi e novità dell’arredamento. Questa edizione si concentra inoltre sulla connessione tra l’umanità e la progettualità, sulla luce e sulla materia, con lo scopo di offrire un racconto polifonico. La 63esima edizione vede inoltre il ritorno di Biennale Euroluce2025, con tavole rotonde, conferenze e workshop, oltre alla nuova campagna di comunicazione fotografica, con installazioni sia in fiera quanto in città.

Il Fuorisalone 2025: Mondi Connessi

Di pari passo con la Milano Design Week e il Salone del Mobile, è naturalmente tempo di Fuorisalone. Agendina alla mano, segniamoci quindi tutti gli eventi da non perdere durante la kermesse di design tra le più importanti al mondo. La data in calendario è dal 7 al 13 aprile: in concomitanza con il Salone del Mobile, il Fuorisalone inizia il giorno antecedente. Come sempre, la parola principale di questo evento è sperimentazione.

La città meneghina si trasforma così in un palcoscenico in cui si premia il coraggio di osare, di sperimentare e di puntare su arredi sempre più all’avanguardia, ma senza rinunciare a un pizzico di creatività. Il tema scelto per l’edizione del 2025 è Mondi Connessi, che invita a instaurare un legame tra la natura, l’umanità e la tecnologia. Il concept è stato curato da Silvia Badalotti, prompt designer. E sono tre le immagini che sono state generate con l’intelligenza artificiale: Gaia, Net e Fluid.

Naturalmente potremo vedere tantissimi eventi, prendere parte ad appuntamenti imperdibili, come per osservare le installazioni immersive e le installazioni sperimentali, visto che al momento stiamo assistendo sempre di più a una contaminazione tra il mondo fisico e digitale. In ogni caso, la tappa imperdibile è proprio Portanuova Vertical Connection, che ci mostra il dialogo tra il cielo e la terra, dal 4 al 13 aprile 2025. E allora agenda alla mano, possiamo segnarci le date del Salone del Mobile 2025 e del Fuorisalone 2025: Milano ci chiama per immergerci nel futuro del design.