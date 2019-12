Elisabetta Gregoraci con Briatore a Natale: Benedetta Bosi è lontana

editato in: da

La famiglia Briatore-Gregoraci si è riunita per festeggiare il Natale. A documentare l’accaduto la showgirl sarda e l’imprenditore che, tramite alcuni post su Instagram, hanno mostrato delle foto che li ritraggono insieme al figlio Nathan Falco per celebrare l’importante festività.

Tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci c’è sempre stato grande rispetto. Nonostante la separazione, infatti, i due sono rimasti vicini per assicurare al figlio Nathan la massima serenità. I due ex sono, quindi, riusciti ad instaurare un ottimo rapporto a prescindere dalle loro nuove relazioni. Almeno fino a poco tempo fa.

Pochi mesi prima delle festività natalizie, il loro delicato equilibrio era stato messo in pericolo. A mischiare le carte in tavola è stata Benedetta Bosi, presunta nuova fiamma di Flavio Briatore. La giovane ragazza, che ha 49 anni in meno dell’imprenditore, è stata immortalata con lui in Kenya. Il gossip ha turbato la Gregoraci, che aveva commentato la nuova coppia con dure parole:

Fa rabbrividire.

Poco dopo, però, Flavio ha smentito fermamente la relazione, definendo Benedetta Bosi “un’amica”. Vengono messe da parte anche le tensioni causate, invece, dal tira e molla della Gregoraci con Francesco Bettuzzi, l’uomo che, almeno per un po’, ha preso il posto di Briatore nel cuore e nella vita della showgirl sarda.

Il rapporto tra ex è sempre faticoso, ma l’imprenditore è subito riuscito a ricucire lo strappo con Elisabetta. I due sono tornati, quindi, ad apparire pubblicamente insieme e, come da consuetudine, hanno condiviso anche queste importanti feste. Entrambi, poi, hanno postato foto di famiglia sui loro profili social.

Benedetta Bosi sembra essere una storia archiviata: se con Briatore c’è stato qualcosa si è trattato solo di un flirt passeggero. A Natale, al fianco di Flavio, ci sono Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco, nove anni. I tre, che appaiono tranquilli e sorridenti, stanno trascorrendo queste vacanze lontano dall’Italia, a Dubai. Ai loro fan, che hanno sorriso di fronte ai post pubblicati, felici della pace ritrovata, hanno augurato un sereno Natale, proprio come il loro.

Tra i follower della Gregoraci e di Briatore, inoltre, c’è chi si chiede se queste immagini sono il preludio di un ritorno di fiamma. Tutti, però, sono d’accordo su una cosa: il rapporto tra i due è l’esempio che tra ex può restare vivo l’affetto, soprattutto quando in gioco c’è la serenità dei figli.