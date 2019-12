Taylor Mega svela i dettagli della sua storia con Briatore

editato in: da

Taylor Mega torna a parlare della storia d’amore con Flavio Briatore ospite del programma di Piero Chiambretti. L’influencer ha partecipato allo show insieme alla sorella Jade per raccontare la sua vita lontano da Instagram, ma anche gossip, progetti futuri e amori.

Come è noto la modella friulana è stata legata per un breve periodo a Briatore. Una love story di cui non ha mai parlato e che anche l’imprenditore si è sempre rifiutato di commentare. Durante l’intervista Chiambretti ha chiesto alla influencer se ci fosse stata davvero una relazione con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci. “Lui non può smentire ciò che è vero” ha detto Alfonso Signorini.

Poco dopo Taylor Mega ha svelato: “Non ne parlo spesso, ma vorrei chiarire molte cose. Nel periodo in cui c’è stato questo flirt io non volevo che si sapesse, infatti non pubblicavo niente quando ero con lui”. Non solo: l’influencer ha confessato che la storia sarebbe stata tenuta segreta e che sarebbe emersa solamente quando era terminata da circa un mese. “La storia è uscita un mese dopo – ha chiarito -, il flirt era già finito”.

Poco dopo il divorzio, Elisabetta Gregoraci aveva ritrovato il sorriso accanto a Francesco Bettuzzi, mentre Taylor Mega era stata indicata come la nuova fiamma di Briatore. Sulla storia l’imprenditore non si è mai espresso e in seguito ha avuto altri flirt molto brevi. L’ultima love story è quella con Benedetta Bosi, studentessa ventenne con cui è stato paparazzato in Kenya.

Il milionario ha smentito la relazione dopo il commento pungente della Gregoraci che aveva affermato di “rabbrividire” di fronte all’enorme differenza d’età fra i due. Elisabetta e Flavio hanno sempre avuto un ottimo rapporto anche dopo il divorzio, rimanendo uniti per il bene del figlio Nathan Falco.

Qualche tempo fa la Mega aveva parlato della rottura con Briatore, svelando il fastidio della showgirl nei suoi confronti. “Elisabetta è una persona ancora molto presente e questo ha influito parecchio sulla nostra rottura – aveva detto -. pensi che l’ho incrociata qualche giorno fa in un hotel a Milano e… Diciamo che non mi ha accolta nel migliore dei modi. Anzi, era molto irritata nel vedermi”.