Taylor Mega svela a Barbara D’Urso quanto guadagna su Instagram

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Taylor Mega e del suo stipendio da influencer di Instagram. La modella è stata ospite del Grande Fratello, dove è rimasta per circa una settimana, scatenando la gelosia di Francesca De André di fronte al forte feeling con Gennaro Lillio.

Dopo l’addio di Taylor alla casa di Cinecittà, la De André l’ha aspramente criticata, affermando che non sarebbe così ricca come vuole far credere. La risposta della star di Instagram non è tardata ad arrivare, sia a Pomeriggio Cinque, da Barbara D’Urso, che in un’intervista rilasciata a Panorama.

“Da un brand ho appena chiuso un contratto da 8 mila dollari a post – ha confessato l’influencer -. Gli alberghi dove alloggio invece non li pago: spesso con l’hotel si stipula un cambio di collaborazione con pubblicità sul mio profilo. Dietro ogni cosa c’è un preciso studio di marketing e niente è improvvisato”.

Non solo: fedele al suo stile di vita lussuoso, la Mega ha confessato di aver speso circa 100 mila euro per la sua ultima vacanza. “La vacanza più cara che ho fatto? La scorsa estate: tre mesi fra Montecarlo, Saint Tropez, Forte Dei Marmi e Mykonos – ha svelato a Panorama -. Non saprei quantificare la cifra che ho speso, ma sopra i 100 mila euro. […] Una tappa obbligatoria per le vacanze di lusso è Saint Tropez; fra le mie vacanze più cheap Formentera e la Puglia. Formentera ha spiagge bellissime ma è troppo affollata, la Puglia è pazzesca ma non riescono a dargli quel tocco che servirebbe per un turismo di lusso”.

“Su Instagram fra i miei followers ho il 50% di uomini ed il 50% di donne – ha poi confessato Taylor Mega nello studio di Barbara D’Urso -, chi dice che mi seguono solo uomini per vedermi il c**o sono invidiose. Io guadagno 8 mila dollari a post su Instagram e faccio post tutti i giorni”.