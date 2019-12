Elisabetta Gregoraci, Briatore cerca la pace ma vola via a Capodanno

editato in: da

Insieme sì, insieme no. L’attenzione sulla (ex) coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non scema, anzi, sembra rinvigorirsi attimo dopo attimo per via del susseguirsi di voci che vorrebbero insistentemente un ritorno di fiamma tra i due.

Ad alimentare le chiacchiere è un recente gossip riportato da alcune fonti attendibili molto vicine ad Alfonso Signorini, che hanno dichiarato che l’imprenditore 69enne ha deciso di lasciare Benedetta Bosi con un sms negli scorsi giorni.

I motivi della rottura non sono chiari, così come d’altro canto non è stata chiara neanche la relazione: Briatore non ha mai indicato la Bosi come sua compagna, anzi, l’ha più e più volte definita un’amica. A esprimersi in maniera decisamente più colorita è stata invece proprio Elisabetta Gregoraci, che aveva pubblicamente dichiarato che la differenza d’età tra i due faceva rabbrividire.

Com’è, come non è, di fatto in questo momento pare che Briatore si sia affrettato a chiarire con la ex moglie e che ora sia single. Sognare, dunque, è lecito: la foto di famiglia scattata a Natale insieme alla Gregoraci e al figlio Nathan Falco aveva fatto ben sperare. D’altronde i due sono stati sposati circa dieci anni e, piccoli screzi a parte, sono sempre apparsi uniti e affiatati anche per il bene del figlio.

Tuttavia, mentre i fan della coppia continuano a sperare nell’annuncio ufficiale, dai social della showgirl e dell’imprenditore arrivano messaggi contrastanti: pare che, dopo il Natale insieme, i due passeranno il Capodanno separati.

Infatti, mentre Elisabetta è rimasta a Dubai con il figlio, Flavio è volato in Kenya al Billionaire: affari o fuga da quella che potrebbe essere una nuova, seria e duratura relazione? Non è dato sapere.

Ciò che invece pare essere noto ai più è che un altro ex di Elisabetta vorrebbe tornare alla carica: a quanto pare, infatti, Francesco Bettuzzi vorrebbe avere un’altra chance. Approfitterà dell’assenza dell’ex marito della donna dei suoi sogni per fare la sua mossa?