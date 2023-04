Elisabetta Gregoraci, audace con il mini dress seconda pelle color glicine

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci il look audace su Instagram

Bella come non mai, alla moda e con un look audace e perfetto: Elisabetta Gregoraci ha pubblicato alcuni scatti che la vedono sfoggiare un mini dress che le fascia il corpo come una seconda pelle. Colore all’ultima moda, un bellissimo rosa glicine, scollatura profonda e un cut out sensuale che lascia scoperta la zona sotto il seno, la showgirl si mostra sempre con outfit perfetti che ne esaltano il fisico asciutto e tonico.

Elisabetta Gregoraci osa con il mini dress effetto seconda pelle

Le sta bene ogni capo che indossa, merito anche del fisico tonico e asciutto e della sua innata eleganza: Elisabetta Gregoraci è stupenda e lo dimostra a ogni uscita pubblica. Tra le ultime quella che ha condiviso su Instagram dove la si vede sfoggiare un bellissimo e sensuale mini dress rosa glicine che le fascia il corpo come una seconda pelle.

Cortissimo, con una profonda scollatura e un cut out sul ventre, l’abito è sensuale e le dona tantissimo. Del resto Elisabetta lavora molto sul proprio aspetto, come dimostrano le sessioni di allenamento alle quali si sottopone e che condivide con i propri follower attraverso le storie Instagram.

A completare il look, molto sensuale, un capo passepartout che tutti noi dovremmo avere nell’armadio: una giacca nera, elegante, ma che si può adattare a ogni occasione. Leggermente oversize e lunga, in perfetto stile boyfriend. E poi capelli raccolti in un’acconciatura effetto naturale, trucco che focalizza l’attenzione sul suo sguardo profondo e gioielli dorati. Il risultato finale è pazzesco: audace e di classe, Elisabetta Gregoraci è l’esempio perfetto di come coniugare un outfit sexy e al tempo stesso risultare eleganti in ogni occasione.

Gli scatti pubblicati su Instagram sono un carosello del suo look sfoggiato in occasione del compleanno di Tommaso Zorzi, suo compagno di avventura durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ovviamente tantissimi i commenti sotto il post che ne sottolineano la bellezza, ma anche la classe e l’eleganza.

Elisabetta Gregoraci, i suoi look più belli

Elisabetta Gregoraci è tra i personaggi del mondo spettacolo più alla moda: difficilmente sbaglia un’uscita pubblica e ogni capo che indossa le sta divinamente. Memorabili alcuni dei suoi outfit in occasione di eventi speciali o di programmi, perché ha sempre saputo dimostrare di avere un attitudine nel selezionare i trend più interessanti. Basta, infatti, fare un salto indietro nel tempo alla scorsa estate per ricordare gli abiti che indossava per Battiti Live. Come il vestitino cortissimo giallo, con una profonda scollatura sula schiena. Oppure il completo top e pantalone fucsia che solo lei si può permettere.

Tra i suoi outfit più riusciti anche quello sensualissimo con cui si è presentata alla Mostra del cinema di Venezia. Per sbarcare al Lido la showgirl ha scelto il nero, pizzo trasparente e top lingerie che le lasciava gli addominali scolpiti in bella vista: semplicemente divina. E ancora i look più da tutti i giorni come quello total black sfoggiato per fare shopping con il figlio Nathan Falco Briatore.

Elisabetta Gregoraci non sbaglia mai: sempre alla moda, sempre elegante, ma senza dimenticare un tocco sensuale.