Elisabetta Gregoraci abbraccia il figlio Nathan Briatore su Instagram

Michelle Hunziker ed Elisabetta Gregoraci: su Instagram bikini a confronto

Per Elisabetta Gregoraci si tratta di un’estate speciale: dopo aver trascorso giornate all’insegna del relax e del divertimento in Sardegna, la showgirl sta continuando le sue vacanze a Forte dei Marmi, in compagnia del suo amore più grande, il figlio Nathan Falco. E ovviamente ha condiviso con i fan un momento tenerissimo, pubblicando su Instagram ha pubblicato una foto abbracciata a lui.

La Gregoraci ha accompagnato lo scatto con le parole “Io & Te”, che nella loro essenzialità racchiudono tutto l’amore della donna per il suo bambino: per mamma e figlio non sono mancati i complimenti di follower e vip nostrani, primo fra tutti quello di Mara Venier, che ha commentato lo scatto con un cuore rosso.

La foto ha fatto incetta di like e apprezzamenti: tra i commenti si può leggere “Hai un figlio bellissimo uguale a te”, “Quanto siete belli”, “Siete fantastici”.

Elisabetta Gregoraci si sta godendo queste giornate all’insegna dell’affetto di Nathan Falco, il frutto dell’amore con Flavio Briatore, nato nel 2010. E tra gli scatti in bikini pubblicati sui social – dove mostra il suo fisico mozzafiato – e il successo di Battiti Live, la showgirl è sempre più apprezzata oltre che per la sua innegabile bellezza, anche per il suo talento.

La Gregoraci sembra essere concentrata su sé stessa e sulla sua carriera: dopo l’addio a Briatore e la fine della relazione con Francesco Bettuzzi, Elisabetta ha occhi solo per il suo Nathan, che in più di una occasione è apparso nelle stories della madre durante le serate di Battiti Live, pronto a sostenerla e a fare il tifo per lei in questa avventura televisiva.

Per la showgirl le sfide sul piccolo schermo non si concludono certo qui: Elisabetta – nonostante la riluttanza dell’ex marito – si sta ricaricando per affrontare una grande prova in tv, a partire da settembre. Sarà infatti una delle partecipanti nella prossima edizione del Grande Fratello Vip: il suo nome è stato uno dei primi a essere confermato.

La Gregoraci varcherà la porta rossa della casa più spiata d’Italia insieme ad altri volti noti del mondo dello spettacolo, con l’intenzione di far conoscere al pubblico anche i suoi lati più nascosti.