Elisa Isoardi, la gaffe su Instagram che scatena la polemica

Epic fail per Elisa Isoardi su Instagram. La conduttrice posta una foto che non avrebbe mai dovuto pubblicare, e quando se ne rende conto, corre ai ripari.

Non è proprio un buon momento per la vita social di Elisa Isoardi. La regina della Prova del Cuoco e probabile prossima concorrente di Ballando con le stelle, ultimamente, su Instagram, sembra non azzeccarne una.

La bella conduttrice è reduce da giorni di polemiche per una foto postata sul suo profilo che la ritraeva in giardino mentre baciava sulla bocca un bambino. Quell’immagine, che nelle intenzioni di Elisa avrebbe dovuto rappresentare l’amore puro, ha scatenato un vespaio di polemiche.

Pochi giorni dopo arriva un altro post che fa discutere, e che denota anche una certa leggerezza o sbadataggine nell’uso dei social. Per fortuna, la stessa Isoardi si è resa conto della cosa e ha rimosso il post, cambiandolo con una versione più ‘sicura’ e meno esposta.

Per festeggiare un traguardo importante, la patente, appena presa dalla nipote, la conduttrice piemontese aveva pensato bene di pubblicare una foto del documento appena conquistato, in cui ogni dato dell’intestataria risultava perfettamente leggibile. Il post, era ovviamente pensato in buona fede. Nelle intenzioni, Elisa voleva solo complimentarsi con la nipote e condividere con lei uno dei passi che spesso segnano simbolicamente i passaggio nell’età adulta.

Bravaaaaaaa! Teoria e pratica buona la prima! Finalmente potrai accompagnarmi all’aeroporto quando verrò a Cuneo…. ultimamente ho notato una moria di volontari.

Scherzava così, innocentemente, la Isoardi su Instagram. Ma ai suoi follower e agli utenti del web, che ultimamente non sono stati teneri con la presentatrice Rai, (basti ricordare, oltre al bacio con il bambino, anche le critiche esagerate ai sui suoi chili in più), non è sfuggita l’ingenuità della Isoardi. D’altronde si tratta di una leggerezza che può costare molto cara.

Un documento personale infatti, contenente tanti dati sensibili non dovrebbe mai e poi mai essere pubblicato su internet, dove proliferano i malintenzionati che trovano il terreno più fertile per reati e le frodi legate ai furti d’identità. Pubblicare addirittura la foto di un documento integrale, come nel caso del post, poi cambiato, della Isoardi, la patente, vuol dire rischiare serie conseguenze. Ma per fortuna che ha rimediato subito!