Elisa Isoardi, il bacio al bambino su Instagram fa discutere. Lei tace

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae mentre bacia un bambino sulle labbra.

A commento dello scatto, scrive la bella Elisa: “Quando l’amore è vero e disinteressato il risultato è questo: gioia pura!”. Nell’immagine la presentatrice della Prova del Cuoco è seduta su una sdraio in giardino col bimbo.

La foto ha ottenuto migliaia di like ma ha scatenato la polemica. Molti follower non approvano il bacio sulla bocca e criticano su Instagram, a volte ferocemente, la Isoardi:

Ma come XXX stai a baciare in bocca un bambino?

E ancora:

Anche io la penso così. Non puoi insegnare ad un bambino di baciarsi in bocca ma che cultura è questa?

Altri si chiedono chi sia il bambino e quale legame abbia con la presentatrice, giustificando un bacio di quel tipo solo nella relazione mamma-figlio. Molti fan però vi vedono solo tenerezza:

Pura e ‘ la tenerezza tua mentre affettuosamente baci questo bel piccino,puro il tuo dolcissimo amore per lui,pura anzi purissima come l’acqua che sgorga da un ruscello dei montagna sei tu elisa per me! Cosa aggiungere di piu’….Ti voglio un mondo di bene eteree!

Mentre c’è chi reagisce con spensieratezza e vorrebbe semplicemente essere al posto di quel piccolino. Di certo la foto fa discutere. Anche Belen era stata presa di mira tempo fa per aver condiviso immagini dove baciava il figlio Santiago sulle labbra.

La questione se sia opportuno baciare un bambino sulla bocca è molto dibattuta tra gli esperti. Simona Dal Pozzo, psicoterapeuta dell’età evolutiva, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva dato un parere contrario: “Il bacio sulla bocca è un gesto “da adulti”, che rischia di essere fuori luogo, intrusivo”. A due o tre anni – spiegava l’esperta al quotidiano – “Il bacio sulla bocca da parte di mamma o papà può essere un gesto che confonde“.

Elisa Isoardi non ha risposto alle critiche dei suoi follower, né ha chiarito chi fosse il piccolo della foto. La presentatrice ha preferito non farsi coinvolgere dalle polemiche.

Per altro quest’estate, la bella Elisa è stata al centro della scena tra dichiarazioni sulla storia finita con Matteo Salvini, la foto in topless e l’ingiustificata cattiveria di chi l’ha bullizzata per qualche chilo in più.