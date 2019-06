Elisa Isoardi torna al lavoro: confermata alla Prova del Cuoco. Mara Venier in vacanza

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi torna al lavoro.

La Prova del Cuoco ha chiuso i battenti per la pausa estiva, ma come rivelano le prime indiscrezioni sui palinsesti Rai per il 2019/2020 la bella Elisa è stata confermata al timone dello show cooking più famoso d’Italia. E allora non c’è tempo da perdere, anche per risollevare i risultati non proprio brillanti.

La Isoardi si mette subito al lavoro come mostra sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha pubblicato uno scatto ironico mentre è in riunione intenta a stilare un documento o forse a fare una pennichella, complice il caldo che infuoca l’Italia. Lei commenta: “Menti pensanti 🤪”, col #laprovadelcuoco, a riprova che è già proiettata verso la nuova stagione televisiva.

Qualcuno commenta:

Ricordati Eli cara che le idee migliori vengono quando ci concediamo quell’ ozio (apparente) durante il quale la mente viaggia libera e i pensieri si allacciano l’un l’altro. Buon lavoro!

Altri danno suggerimenti per migliorare la Prova del Cuoco:

Innanzitutto allargate le postazioni di cucine, troppo strette per far star tutti i piatti, ma per il resto va bene così per me… ma è solo un’idea 😆😆😆 grazie se lo leggerai e Buon Lavoro a tutti.

Mentre la Isoardi non si allontana dall’ufficio (anche se è già stata al mare), Mara Venier si gode la sua vacanza con il marito Nicola Carraro. Qualche giorno fa, dopo il Premio Simpatia, ha salutato tutti su Instagram e da allora non si è più mostrata. Anche se si è fatta viva sulle Stories per confermare Alessandro Siani come ospite al Premio Biagio Agnes 2019 da lei condotto.

Su Domenica In ancora non ci sono certezze. Anche se stando a nuovi rumors, le puntate dovrebbero allungarsi andando a scontrarsi con Domenica Live di Barbara D’Urso che già da quest’anno era slittata al tardo pomeriggio.