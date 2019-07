Elisa Isoardi in topless mette a tacere chi l’ha criticata per il peso

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi sorprende tutti in topless.

La presentatrice della Prova del Cuoco si aggiudica la copertina di Gente con una posa conturbante. La bella Elisa al mare in slip blu a pois bianchi, guarda l’obiettivo coprendosi il seno con le mani. Lei condivide lo scatto sul profilo Instagram e manda in tilt i fan che subito commentano l’immagine:

Troppo bella, semplice… e nello stesso tempo elegante..!! Complimenti Eli…

E ancora:

La più bella della TV italiana 😘

Non finisce qui:

Elisa,farai impazzire gli uomini cosi

In poco tempo lo scatto osé raccoglie migliaia di cuoricini. Ma la foto non vuole essere solo sexy, la scelta del topless ha un significato preciso. La Isoardi vuole gridare la sua libertà a sei mesi dalla fine della sua storia con Matteo Salvini. “Ho appena ripreso in mano la mia vita dopo un periodo complicato. E ora vivo la mia estate libera”.

È un momento particolarmente felice per la bella Elisa che si è presa la sua rivincita professionale con la conferma alla conduzione della Prova del Cuoco per il prossimo autunno e nella vita privata, superando la separazione da un fidanzato così in vista come il vicepremier. Così ne parla la bella Elisa:

Ne sono uscita. Da sola. Mi sono riscoperta coraggiosa e con una forza che non immaginavo di avere. Oggi sono fiera e forse traspare.

Poi di nuovo spiega per quale motivo ha deciso di porre fine alla love story con Salvini:

La solitudine all’interno della coppia mi ha portato a chiudere. Mi sono fatta molte domande, ho cercato di capire se e dove avessi sbagliato. Prendere decisioni, seppur complesse e sofferte, porta a una crescita e io oggi se mi guardo allo specchio mi vedo più donna, più saggia.

Ma non è tutto. Lo scatto in topless mette a tacere tutti coloro che per mesi – e anche in questi ultimi giorni – l’hanno criticata per il suo peso e l’hanno bullizzata solo perché ha preso 5 chili. La Isoardi dà una risposta che è una lezione di stile:

Sono una buona forchetta… Comunque, ho smaltito tre chili, gli altri due preferirei mantenerli, tonificando il corpo, perché rendono il mio viso più armonico, disteso. Non sono mai stata schiava né dello specchio né della bilancia, perché ho sempre puntato su ciò che va dal collo in su…

Dunque, è fiera di essere com’è e non ha bisogno di adeguarsi agli standard imposti dalla società: