Elisa Isoardi si confessa e svela perché è ingrassata

Le sue curve si sono fatte più morbide, e la novità è subito saltata all’occhio dei fan, che hanno iniziato a tempestare di domande la diretta interessata: Elisa Isoardi è ingrassata?

Basta guardare le ultime foto che lei stessa ha pubblicato su Instagram, mentre è intenta a rilassarsi e a prendere il sole durante un momento di relax. Si nota infatti che, rispetto ai mesi scorsi, quando era in onda con La prova del cuoco, il suo corpo è un po’ più florido.

Qualcuno ha pensato che questo cambiamento potesse riguardare la rottura con Matteo Salvini, altri addirittura hanno parlato di una gravidanza ancora celata al pubblico. Dopo giorni di indiscrezioni, Elisa ha deciso di dissipare tutti i dubbi. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù TV si è confidata in merito ad alcuni dettagli sulla sua vita privata, rispondendo così alle tante domande dei suoi follower.

E, sulla questione peso, ha immediatamente rivelato la verità. Sì, la conduttrice è ingrassata di qualche chilo, e il motivo riguarda il suo lavoro: “Come ho fatto a prendere 5 chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe“.

La Isoardi, che durante la messa in onda de La prova del cuoco è affiancata da grandi chef che si esibiscono nella preparazione di deliziosi manicaretti, non se la sente di esimersi dalle sue responsabilità di “padrona di casa” e ha preferito rinunciare alla linea pur di non deludere i suoi telespettatori. Che poi, va detto, Elisa sta benissimo anche così, con delle curve leggermente più accentuate.

La conduttrice ha poi continuato, parlando di uno dei problemi che affligge il mondo della ristorazione in generale, e non solo quello portato davanti agli occhi del pubblico grazie alla televisione: lo spreco alimentare. “A fine puntata – ha proseguito la Isoardi – mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura”.

Ecco dunque svelato il “segreto” di Elisa, che in questi giorni è stata confermata alla conduzione della prossima stagione de La prova del cuoco ed è già al lavoro per regalare tante nuove ed emozionanti sorprese ai suoi fedeli telespettatori.