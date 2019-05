Elisa Isoardi, la verità sulla foto-scandalo con Matteo Salvini. E si dà alla politica

editato in: da

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: look e curiosità

Elisa Isoardi torna a parlare della foto su Instagram con cui disse addio a Matteo Salvini e che suscito un vero e proprio scandalo.

A mesi di distanza dalla fine della storia d’amore, la presentatrice della Prova del Cuoco racconta la verità in un’intervista al Venerdì di Repubblica sullo scatto che la ritraeva a letto insieme al vicepremier in un momento di intimità:

Non era una foto sexy, ma era un momento idilliaco del nostro rapporto. Una foto di una delicatezza estrema. E poi non dormiva Matteo. Io non faccio fotografie con la gente che dorme.

La bella Elisa si è già più volte difesa per quella foto tanto criticata, precisando che la considerava la più bella che avessero insieme, un attimo di grande tenerezza. Per la prima volta, rivela anche che Salvini in quel momento non stava dormendo, come dire che non pubblica foto senza il consenso di chi è ritratto.

Poi la presentatrice si dà alla politica, commentando le sue preferenze. Ha confessato di aver votato Lega solo per amore di Salvini, ma ora che quest’ultimo è impegnato con Francesca Verdini le cose cambiano. Infatti la Isoardi precisa che alle elezioni europee non è detto che darà ancora la sua preferenza al partito del suo ex. Non è contro l’immigrazione e non è a favore della legittima difesa, cavalli di battaglia di Salvini, ama piuttosto la politica al femminile e guarda a Giorgia Meloni e alla Boldrini: