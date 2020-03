Elettra Lamborghini e il ritocchino al naso: lei replica a Striscia

editato in: da

Fenomeno Elettra Lamborghini: le sue frasi (e stories) cult

Elettra Lamborghini replica a Striscia la Notizia, svelando di non essersi sottoposta a nessun ritocchino al naso. Dopo Sanremo 2020, la cantante è diventata un personaggio ancora più amato, ospite di numerose trasmissioni televisive, da Domenica In di Mara Venier all’Assedio di Daria Bignardi. Un successo che è stato accompagnato, come spesso capita, anche da qualche pettegolezzo.

Elettra infatti è finita nella celebre rubrica di Striscia la Notizia, Fatti e Rifatti in cui si parla di chirurgia plastica e dei ritocchini a cui si sono sottoposti i vip. Nel corso del servizio si è parlato di un’operazione che avrebbe regalato un nuovo naso alla Lamborghini. L’ereditiera ha deciso di rispondere e ha postato un video nelle Stories di Instagram in cui ha smentito il tg di Antonio Ricci (attualmente condotto da Gerry Scotti e Francesca Manzini).

Con la consueta sincerità, Elettra ha svelato di aver provato in passato il filler per le labbra, ma di aver interrotto il trattamento perché il risultato non le piaceva. “La foto proposta da Striscia la notizia è diversa per angolazione – ha commentato -. Filler alle labbra? L’ho sempre ammesso: l’ho provato una volta e avevo due canotti terribili e ho evitato”. Diverso il discorso per il naso: “Non mi sono rifatta assolutamente il naso – ha chiarito -. Non avrei problemi a dirlo. Non mi piacciono le donne che si rifanno il naso, si assomigliano tutte”.

Elettra è senza dubbio una star del body positive. La cantante non ha mai nascosto ai fan di amare il suo corpo e di accettarlo per quello che è senza bisogno di sottoporsi a diete o rinunce per seguire i canoni imposti dalla società moderna. Nel video postato nelle Stories, la Lamborghini si gusta un piatto di pasta. “Quando mi vedete molto gonfia è perché mangio tanto – ha aggiunto -. Adesso ho 5 chili in più: ogni tanto ingrasso”.

Al di là delle polemiche, Elettra sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua carriera. Sanremo 2020 ha aumentato la popolarità dell’ereditiera e la canzone Musica (e il resto scompare) è già un successo. Non solo: presto la Lamborghini convolerà a nozze con il fidanzato Afrojack.