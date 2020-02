Domenica In, Elettra Lamborghini dà forfait a Mara Venier dopo Sanremo

La puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo non poteva essere più movimentata di così: l’impeccabile padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato i cantanti che hanno gareggiato, ma ha anche dovuto affrontare alcuni momenti di tensione, compreso quello legato all’improvvisa assenza di Elettra Lamborghini.

La giovane ereditiera era attesa sul palco del Teatro Ariston, dove come tutti gli altri cantanti avrebbe dovuto eseguire il suo brano, Musica e il resto scompare, e poi ascoltare i giudizi e i consigli dei giornalisti che hanno fatto parte della Sala Stampa.

Proprio questo, però, è parso essere il problema: tra le penne schierate alla destra di Mara Venier c’era infatti anche Selvaggia Lucarelli. Nota per le sue prese di posizione e per le sue opinioni ironiche, la giornalista sarebbe stata rea di aver espresso dei pareri un po’ troppo forti nei confronti della Lamborghini.

È proprio la Lucarelli, infatti, a rivelare che Elettra ha dato forfait, sotto lo sguardo incredulo di Mara:

Selvaggia Lucarelli continua poi dando il suo punto di vista sull’accaduto:

So di poter risultare antipatica, ma Elettra dovrebbe capire che la chiave di tutto è il confronto. Se si decide di fare questo mestiere non si scappa dal contraddittorio. Io non ho mai avuto il piacere di conoscerla di persona, forse ho fatto una battuta sul suo vestito dicendo che era simile a quello di una damigella, non ricordo. Però, per fare le bizze in questa maniera, bisogna poterselo permettere ed essere supportati da un grande talento, che in questo caso non c’è. Non sa cantare e il pezzo era oggettivamente brutto, fossi in lei proverei a essere simpatica e autoironica.