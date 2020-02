L’Assedio, Bugo ed Elettra Lamborghini ospiti di Daria Bignardi

editato in: da

Fenomeno Elettra Lamborghini: le sue frasi (e stories) cult

Mercoledì 19 febbraio torna Daria Bignardi con L’Assedio. Per la seconda puntata del programma in onda in prima serata sul Nove, sono previsti ospiti molto speciali. Dopo le confessioni di Elodie, che ha parlato del passato difficile e dell’evoluzione del suo percorso artistico da Amici ad Andromeda, nello studio della Bignardi arriveranno, tra gli altri, anche Bugo ed Elettra Lamborghini.

Il cantante di Rho, che è stato ospite di Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 16 febbraio, parlerà sicuramente della lite con Morgan che, da dieci giorni a questa parte, tiene banco a livello mediatico tra interviste a entrambi, interventi del manager di Cristiano Bugatti e accuse di aver architettato tutto a tavolino.

Davanti a Daria Bignardi – che nel corso della prima puntata ha ospitato anche Amanda Lear – si siederà pure un’altra protagonista della 70esima edizione del Festival di Sanremo: Elettra Lamborghini.

La voce di Musica (e il Resto Scompare), che sta girando l’Italia per promuovere il suo album Twerkin Queen, ha conquistato il pubblico dell’Ariston (rimarrà negli annali il momento in cui il direttore d’orchestra, nel corso della serata finale, è salito sul palco per ballare con lei).

La nipote di Ferruccio Lamborghini, esattamente come Bugo, è stata ospite nel salotto di Domenica In il 16 febbraio. Nel corso dell’intervista con Mara Venier – che ha omaggiato l’incontro pubblicando su Instagram un ironico video in cui appaiono assieme – Elettra Lamborghini si è confessata parlando del suo punto di vista su alcuni dei cantanti in gara a Sanremo e raccontando soprattutto della sua passione per il canto, che l’accompagna fin dall’infanzia.

Per l’ereditiera bolognese – che nei giorni scorsi ha postato sui social una foto che la ritrae assieme alla mamma Luisa, che le somiglia tantissimo – questo è un periodo davvero speciale. Archiviata l’esperienza del Festival, nel corso della quale ha stupito con la sua verve e con una svolta chic relativa al make up, Elettra Lamborghini è infatti impegnata sia nella già accennata promozione dell’album, sia nella preparazione del matrimonio con il fidanzato dj Afro Jack.

Nelle prossime ore è chiaramente attesissima nello studio di Daria Bignardi, che ospiterà anche il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano, il virologo Roberto Burioni e l’imprenditore e scrittore milanese crossdresser Stefano Ferri.