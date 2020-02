Elodie si racconta dalla Bignardi: Amici, Marracash e il passato difficile

editato in: da

Daria Bignardi torna a sorprenderci ancora una volta con una nuova puntata de L’Assedio, che accoglie sempre tanti ospiti speciali. Stasera, la conduttrice ha dedicato una delle sue splendide interviste a Elodie, giovane cantante molto amata dal pubblico. E sono tante le cose che abbiamo scoperto sul suo conto.

Nel corso dell’appuntamento con L’Assedio, Elodie – reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2020 – ha colto l’occasione per raccontarsi a tutto tondo e regalarci qualche dettaglio sulla sua vita privata. A partire dalla sua infanzia, che non è stata delle più serene: la cantante è cresciuta con i suoi genitori e una sorella minore, vivendo in una casa popolare nel difficile quartiere Quartaccio di Roma. Suo padre era un artista di strada, situazione che nella ragazzina ha creato non pochi imbarazzi, quando era ancora giovanissima. Ma è stato proprio lui a spingerla ad approfondire le sue passioni.

A 19 anni Elodie ha lasciato la sua casa e tutto ciò che più le era più familiare per trasferirsi nel Salento, seguendo un uomo di cui si era innamorata. Per mantenersi ha iniziato a lavorare in discoteca come cubista, ma ben presto si è resa conto che ciò le stava stretto: voleva cantare, ed è quello che ha fatto, semplicemente. Da quel momento, la sua carriera è letteralmente decollata. Nel 2015 è arrivata per lei l’incredibile opportunità con Amici, la trasmissione di Maria De Filippi.

È stato proprio all’interno della scuola più famosa d’Italia che la giovane cantante ha imparato l’importanza degli orari e delle regole, dopo un’adolescenza passata allo sbando, nella più completa libertà. A Maria De Filippi deve tanto, perché grazie alla sua trasmissione ha guadagnato non solo in notorietà, ma anche a livello personale. E tuttavia, uscita da Amici si è trovata in difficoltà: la popolarità l’ha travolta, e non sapeva come comportarsi. In particolare, ha confessato, non riusciva a parlare del suo passato. Non trovava proprio le parole per farlo.

Poi Elodie ha svelato qualche dettaglio sulla sua storia d’amore con Marracash. A partire dal loro primo incontro: la cantante non poteva neanche immaginare ciò che ne sarebbe seguito, perché non provava grande simpatia per lui. E invece il rapper ha saputo conquistarla, giorno dopo giorno. La loro relazione è così intensa che Elodie, davanti alla foto di Marracash mostrata dalla Bignardi, si è letteralmente sciolta in uno sguardo emozionato riuscendo solamente a dire: “È bellissimo”.