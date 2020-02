L’Assedio ritorna: Elodie e Amanda Lear da Daria Bignardi

editato in: da

Indagare il contemporaneo dialogando con personaggi di spicco, che giorno per giorno lo trasformano con il loro operato, con il loro talento, con il loro sapere: questo è l’obiettivo de L’Assedio di Daria Bignardi, che torna in onda su Nove.

Nella prima puntata di questa nuova ripresa del programma – la seconda dopo la tornata autunnale – la Bignardi darà spazio, come sempre, a quattro nuovi o più significativi protagonisti della scena artistica, politica e sociale del nostro tempo.

L’appuntamento di mercoledì 12 febbraio è tutto al femminile: Daria ha deciso di ospitare quattro donne di presa e di avere al suo fianco anche la scrittrice Michela Murgia. Come ospite, la conduttrice ha fortemente voluto la cantante Elodie, che al Festival di Sanremo 2020 ha brillato non solo per bellezza e stile, ma anche e soprattutto per il suo talento: un vero e proprio stato di grazia musicale.

Elodie risponderà alle domande della conduttrice e racconterà della sua carriera, del brano Andromeda scritto con Mahmood e Dardust e racconterà alcuni dettagli della sua vita, segnata da un’infanzia passata tra le strade del quartiere Quartaccio a Roma e dalle violenze in casa.

A seguire, la Bignardi intervisterà una vera e propria icona: si tratta di Amanda Lear. 80 anni, poliedrica, una carriera lunghissima e una vita segnata da amori eccezionali, la Lear è un punto di riferimento nel campo artistico e negli ultimi giorni è riuscita a spopolare sul web grazie a una pubblicità girata per Netflix al fine di promuovere la serie Sex Education.

Sarà ospiti della puntata anche Elly Schlein, da poco eletta vicepresidente designata della Regione Emilia-Romagna con un risultato da record alle elezioni. Divenuta in breve tempo un simbolo, la Schlein è stata indicata come probabile prossima leader della sinistra italiana.

Spazio infine alla dj Ema Stokholma, che la settimana scorsa è entrata nelle case degli italiani in veste conduttrice di Primafestival ma che dalla Bignardi si presenterà soprattutto come autrice del libro Per il mio bene dove racconta la sua storia di vittima di violenze da parte della madre.

Un inizio straordinario per Daria Bignardi, che con le sue quattro ospiti darà la possibilità al pubblico di conoscere storie e idee nuove, oltre che di abbracciare diversi aspetti dell’attualità.