Mahmood, vacanza d’amore a Mykonos con Dario Faini

La felicità è un sorriso di trionfo nello scenario unico di Mykonos al tramonto.

Lo stesso sorriso che ha stampato in faccia Mahmood, il giovane musicista trionfatore di Sanremo 2019 nella foto che posta su Instagram per celebrare il trionfo del suo brano ‘Soldi’, disco di platino anche in Spagna e in Grecia.

Un successo che, solo un anno fa, l’artista milanese non avrebbe mai potuto immaginare, e che rende ancora più magiche le sue meritate vacanze greche.

Un successo che è frutto di un lavoro non individuale, ma condiviso con tante persone, a iniziare dal produttore del brano ‘Soldi’, che nelle potenzialità del giovane artista e della sua musica ha creduto da subito.

Dario Faini, in arte Durdest è un professionista che lavora con tanti nomi importanti della musica italiana, ed è l’uomo con cui Mahmood condivide la gioia del successo della canzone che ha sbancato le classifiche. E non solo.

Il sorriso di Mahmood non è dovuto solo al nuovo disco di platino ma anche alla bellissima vacanza che si sta godendo nel mare blu della perla delle Cicladi, con lo stesso uomo che ha puntato per primo al suo talento: Dario Faini.

Il settimanale Chi infatti svela che Mahmood e Faini si sono concessi in questi giorni una pausa relax in Grecia. Le foto esclusive del magazine non lasciano dubbi, documentando una vacanza a due tra mare, spiaggia, relax, idromassaggio e tanta complicità, in uno dei più lussuosi alberghi di Mykonos.

Come si sa, Mahmood è molto attento alla sua privacy, e finora delle sue amicizie o relazioni era trapelato poco e il cantante non ha mai approfondito direttamente l’argomento.

Anche questa vacanza sarebbe dovuta rimanere lontana dai flash dei paparazzi. Il cantante e il produttore infatti, avrebbero scelto sentieri poco battuti dalle tante celebrities che affollano l’isola greca in estate, proprio per vivere le loro giornate di riposo e intimità in piena riservatezza.

Ma forse qualcuno si è accorto dei loro post su Instagram.

Mentre Mahmood pubblicava il suo sorriso nell’incanto del tramonto di Mykonos per festeggiare il disco di platino citando il suo produttore, Faini postava una foto con un sorriso ancora più grande, mentre era in giro ad esplorare l’isola e specificava che quella foto l’aveva scattata Mahmood.

Un indizio che deve aver fatto scattare la curiosità di qualcuno dei tanti reporter di gossip che d’estate affollano Mykonos e che ha scattato le foto che oggi documentano sul settimanale Chi, l’intesa speciale che è alla base del successo di ‘Soldi’.