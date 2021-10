Eleonora Pedron, perché non vuole sposare Fabio Troiano

Eleonora Pedron è innamoratissima del suo Fabio Troiano e non lo nasconde. Nelle interviste e sui social, ha dimostrato di essere legata a lui da un profondo sentimento. I due, così, dal 2019 sono una coppia solida e affiatata. Nel loro futuro, però, il matrimonio è escluso: i due, infatti, non sono intenzionati a pronunciare il fatidico sì.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano: un amore a distanza

È stato un vero e proprio colpo di fulmine ad unire Eleonora Pedron e Fabio Troiano. I due si sono conosciuti nel 2019 durante un viaggio in treno e non si sono più lasciati. Fin da subito hanno capito di essere uniti da qualcosa di speciale e il tempo ha poi dato loro ragione.

Eleonora e Fabio si sono trovati nonostante ci sia una grande distanza a tenerli divisi. Per adesso, infatti, non convivono: lei è stabile a Montecarlo, dove trascorre le sue giornate con i figli Ines e Leon, nati dalla precedente relazione, durata ben dodici anni, con Max Biaggi. Lui, invece, vive nella sua città natale Roma.

La loro storia, pur con tutte le difficoltà dettate dalla lontananza, non conosce ostacoli. Sono profondamente innamorati e sono riusciti a trovare un perfetto equilibrio. Troiano va molto d’accordo con i figli della Pedron e, insieme, sono una vera e propria famiglia. Cosa manca, quindi, per compiere finalmente il grande passo?

Il no di Eleonora Pedron al matrimonio

Nonostante l’innegabile sentimento che li lega e la serenità provata da entrambi, il no di Eleonora Pedron alle nozze è al momento categorico. Come riferito al settimanale Dì Più Tv preferisce godersi la sua vita così com’è. Tra lavoro, amore e figli è infatti già molto impegnativa.

Ho imparato – ha dichiarato – a non fare troppi progetti, ma a godermi le piccole, grandi gioie di ogni giorno. Anche perché ho già una vita molto piena così: ho i miei figli, Fabio, il mio lavoro.

No anche ad un altro figlio. La coppia, che ha evidentemente trovato l’equilibrio perfetto, non è intenzionata ad allargare la famiglia. Fabio ed Eleonora resteranno fermi sulle loro posizioni o, in un futuro non troppo lontano, stupiranno tutti cambiando completamente i loro progetti?