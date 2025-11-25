Morto Lorenzo Buffon, chi era l’ex moglie Edy Campagnoli

Si è spento Lorenzo Buffon, portiere per un decennio del Milan: fuori dal campo la sua vita era stata segnata dal matrimonio con Edy Campagnoli

Si è spento, a pochi giorni dal suo 96esimo compleanno, Lorenzo Buffon, portiere per un decennio del Milan con cui vinse cinque Scudetti e della Nazionale azzurra. Al suo fianco, per tanti anni, ci fu Edy Campagnoli, la celebre valletta televisiva che affiancava Mike Bongiorno nella presentazione di Lascia o raddoppia? nel lontano 1958.

Edy Campagnoli, la valletta iconica di Mike Bongiorno

Edy Campagnoli, nome d’arte di Edda Campagnoli, è stata una figura iconica dell’alba della televisione italiana. In un’epoca in cui il piccolo schermo muoveva i suoi primi passi, fu lei a incarnare la figura della valletta per eccellenza, conquistando l’affetto del pubblico pur rimanendo quasi sempre in silenzio.

Nata nel 1934 a Milano, il suo successo e la notorietà di Edy Campagnoli sono indissolubilmente legati al quiz show Lascia o raddoppia?, condotto da Mike Bongiorno a partire dal 1955. La televisione era una novità che entrava in pochissime case, ma il programma divenne subito un fenomeno nazionale, bloccando l’Italia intera ogni giovedì sera. Edy Campagnoli non aveva bisogno di molte parole per lasciare il segno: il suo ruolo, come quello di altre vallette dell’epoca, era quello di accompagnare i concorrenti e porgere al conduttore le fatidiche buste.

Fu proprio questa sua innata discrezione a farle guadagnare il soprannome di “valletta muta”: un appellativo che, lungi dall’essere denigratorio, ne esaltava il fascino composto e la bellezza misurata, in netto contrasto con l’esuberanza del “re dei quiz”, Mike Bongiorno.

Prima di approdare in tv, Edy aveva già lavorato come indossatrice e aveva calcato palcoscenici importanti, tra cui quello del Teatro alla Scala nel 1953. Dopo la conclusione del telequiz, fece ancora qualche breve apparizione in altri programmi televisivi, senza dimenticare l’esperienza cinematografica accanto a Luciano Tajoli in La voce che uccide nel 1956. L’anno dopo cominciò la sua carriera come interprete di fotoromanzi per il settimanale Bolero Film, interpretando molti ruoli come protagonista accanto a noti attori quali Umberto Orsini, Gastone Moschin, Achille Togliani, Paolo Carlini, Mario Petri, Mario Valdemarin e Germano Longo.

Il matrimonio con Lorenzo Buffon

Il 1958 fu l’anno che unì per sempre, almeno mediaticamente, la stella della televisione con quella del calcio: Edy Campagnoli e il portiere del Milan e della Nazionale, Lorenzo Buffon. Le nozze, celebrate il 26 giugno 1958 nella chiesa di San Gottardo in Corte a Milano, furono un vero e proprio evento di cronaca rosa, un incrocio spettacolare tra il mondo dello sport e quello nascente dello spettacolo.

L’interesse del pubblico fu così travolgente che una folla immensa si accalcò fuori dalla chiesa, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per consentire agli sposi l’accesso e l’uscita. Il loro matrimonio era, a tutti gli effetti, la consacrazione di una delle coppie più in vista dell’Italia del boom economico, simbolo di bellezza, successo e modernità. Dalla loro unione nacque, nel 1961, una figlia, Patricia Buffon, anche se i due divorziarono nel 1968. Edy si sposerà di nuovo con Alberto Manicardi, che le rimarrà accanto fino alla sua morte.

Il ritiro dalle scene e la morte

Dopo la nascita della figlia, Edy scelse di ritirarsi progressivamente dalla scena televisiva, pur comparendo ancora in alcuni sketch di Carosello. Negli anni, il matrimonio con Lorenzo Buffon si concluse con il divorzio. Nonostante il ritiro, la sua immagine rimase impressa nell’immaginario collettivo, tanto che nel 1979 fu invitata a partecipare alla prima puntata della riedizione di Lascia o raddoppia?, riaffiancando Mike Bongiorno insieme alla figlia Patricia.

Edy Campagnoli è morta prematuramente a Milano il 6 febbraio 1995, all’età di 60 anni, a causa di un ictus.

