Dua Lipa regina del gotico e glamour alla Rock and Roll Hall of Fame 2024

Fonte: Getty Images Dua Lipa

Dua Lipa ha incantato tutti alla Rock and Roll Hall of Fame 2024, dimostrando ancora una volta di essere una delle artiste più influenti nel panorama musicale e nella moda. In un evento tanto atteso, la cantante ha saputo unire alla perfezione l’ispirazione gotica con un glamour audace, sfoggiando look firmati Chrome Hearts che hanno lasciato senza fiato.

La serata, che ha visto anche l’iconica Cher tra i protagonisti, è stata un tripudio di stile, musica e eleganza ribelle, con Dua Lipa al centro della scena. La sua presenza non è passata inosservata, soprattutto grazie a un outfit che celebrava la sua capacità di reinventare il concetto di femminilità attraverso l’estetica dark e contemporanea.

L’abito da performance: gotico e audace

Durante la sua esibizione, in cui ha affiancato Cher nella celebre hit del 1998 Dream, Dua Lipa ha scelto un look in perfetta sintonia con l’energia della canzone e dello show.

Per l’occasione, ha indossato un abito in pelle nera firmato Chrome Hearts, caratterizzato da due spacchi profondi e decorazioni a forma di croce impreziosite da gemme nere. Il corpetto con scollo all’americana e dettagli in stile corsetto ha aggiunto un tocco di sensualità gotica, mentre una serie di catene d’argento con ciondoli a forma di croce adornavano i suoi fianchi.

Fonte: Getty Images

A completare il look, Dua Lipa ha optato per collant a rete neri e stivali alti fino al ginocchio, creando un insieme che coniugava perfettamente l’energia rock con il fascino gotico.

Gli accessori non sono stati da meno: un bracciale chunky e numerosi anelli in argento hanno conferito quel tocco finale che ha reso il suo outfit iconico. In scena, la cantante ha saputo trasmettere tutta la sua potenza e il suo carisma, incantando il pubblico con una performance memorabile e un look che esprimeva al meglio il suo spirito ribelle e glamour.

Fonte: Getty Images

Il red carpet: omaggio a Cher

Prima di salire sul palco, la ragazza di Callum Turner ha calcato il red carpet in un altro look d’impatto, questa volta firmato Prada. Il vestito, un due pezzi nero con top all’americana e lunga gonna a matita, sembrava un tributo diretto a Cher, celebre per il suo stile audace e anticonformista.

Il top, decorato con grandi paillettes nere, creava un motivo a croce che si intersecava sul décolleté di Dua, donando al look un’aria sofisticata e al tempo stesso provocatoria.

Fonte: Getty Images

Per gli accessori, Dua Lipa ha scelto di mantenere uno stile essenziale ma deciso, indossando due bracciali a polsino neri e lasciando i suoi lunghi capelli sciolti e tirati indietro, a completare un’immagine forte e decisa. Sul red carpet, è stata accompagnata dal padre, Dukagjin Lipa, che per l’occasione ha optato per un classico smoking nero, in perfetto stile con l’atmosfera elegante e rock dell’evento.

Fonte: Getty Images

Un’icona di stile tra Cher e glamour gotico

Cher, altra leggenda della serata, ha condiviso il palco e lo stile con Dua, indossando anche lei un look firmato Chrome Hearts, composto da un corsetto in pelle con dettagli ispirati a una giacca blazer e pantaloni chaps in pelle. Anche Cher ha scelto di indossare collant a rete e accessori d’argento, creando un perfetto parallelo stilistico con Dua Lipa.

Altre queen della serata è stata anche Zendaya ha incantato tutti con un abito dal profondo spacco, abbinato a un’acconciatura che ha evocato l’iconico stile di Cher negli anni ’70.