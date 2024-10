Il look di Zendaya al Rock and Roll Hall of Fame 2024 è un omaggio a Cher: l'abito ricoperto da perline e strass

Fonte: Getty Images Zendaya, 10 look che hanno fatto la storia e l’hanno resa un’icona della moda

Zendaya è una delle attrici che lascia il segno sul red carpet. E le sue scelte di stile non sono mai casuali. Tutt’altro. Per il red carpet del Rock and Roll Hall of Fame 2024, ha rispolverato un grande classico vintage, un look iconico della collezione di Bob Mackie del 2001. Un omaggio più che audace nei confronti di un’icona e di una leggenda: Cher.

Zendaya, il look omaggia Cher

In fatto di Method Dressing, Zendaya è un vero e proprio punto di riferimento (al pari di Margot Robbie), e per il Rock and Roll Hall of Fame 2024 non ha smentito se stessa. Perché introdurre Cher a un evento di questa portata è un onore, certo. Ma bisogna saperlo fare con stile. Distinguendosi per ingegno, look e ispirazione. E quale modo migliore se non optare per l’abito vintage di Bob Mackie, a cui si sono rivolti i collaboratori dell’artista?

Fonte: Getty Images

La collezione Foreign Intrigue è tornata in tendenza al Rock and Roll Hall of Fame 2024: l’abito nude con scollo a V, spalline incrociate, è realizzato con strass e perline. Il look è stato completato da un trench di seta bianco, ricamato in pendant con l’abito, per un risultato wow. Ogni dettaglio non è stato lasciato al caso, come le scarpe Christian Louboutin dalla punta affilata color oro metallizzato. Il beauty look? Da sogno: capelli lunghissimi e liscissimi, in pieno stile Cher.

Zendaya, la Regina del Method Dressing

Scintillante, sicura di sé: l’abito è un vero e proprio incanto, con spacco proibitivo e quell’acconciatura che ha ricordato Cher durante gli anni ’70. Il Method Dressing di Zendaya si ripete spesso nei red carpet. L’abbiamo forse dimenticata alla premiere di Dune, quando ha sfoggiato un look couture di Mugler del 1995, un completo cyborg futuristico? Allora è stata a dir poco statuaria, ma anche al Rock and Roll Hall of Fame 2024 ha davvero stupito tutti.

Allo stesso modo, anche per il tour di Challengers ha optato per look a tema tennis, il tenniscore che ha dominato la scena in primavera. Zendaya è ormai diventata un’icona di moda, e non solo per la Gen Z. Del resto, abbiamo anche selezionato i migliori look di Zendaya da copiare: dalla tuta androide fino al completo gonna e crop top, o ancora l’abito bianco che sfida la gravità, è una fashion icon destinata a scrivere una pagina importante della storia della moda.

Da star di Disney Channel a diva di Hollywood, in grado di catturare qualsiasi flash dei fotografi, Zendaya è maturata insieme al suo stile e al suo talento: l’omaggio a Cher, invero, non è il primo. Dobbiamo tornare indietro nel tempo di 3 anni, al 2021, per ricordare l’abito Valentino indossato per gli Oscar 2021. Dietro i suoi look c’è Law Roach, ma non è un mistero che Zendaya giudichi Cher come la sua “costante ispirazione”. Tra le altre grandi star che ha omaggiato, c’è Beyoncé: per lei, stupire sul red carpet è un must imprescindibile. Ma senza uno stile prefissato, poiché passa dal pop al vintage con una grande versatilità.