Mara Venier punta in alto: chi vuole al suo fianco a Domenica In

Mara Venier e Romina Power, una coppia perfetta: il pubblico le adora, e la Rai starebbe pensando di mettere a frutto le loro esperienze televisive per dare nuova linfa vitale a Domenica In.

Le due donne sono grandi amiche e, anche davanti alla telecamera, si sono dimostrate sempre molto affiatate. Nel 2018, Mara Venier è tornata al timone della trasmissione della domenica e, per l’occasione, ha invitato ben due volte la Power: la cantante è stata ospite del salottino di Rai1 nel corso della prima puntata della stagione e ancora una volta il pomeriggio che ha chiuso la scorsa edizione di Domenica In. Potrebbe essere davvero bello vederle insieme più spesso, magari proprio nel talk show che, grazie alla Venier, è tornato ad avere ascolti record.

In realtà, l’ipotesi non è così remota: secondo il settimanale DiPiù, la conduttrice, riconfermata alla guida di Domenica In, avrebbe proprio intenzione di chiedere a Romina Power di accompagnarla nel corso della prossima stagione della trasmissione. L’ex moglie di Albano Carrisi potrebbe avere uno spazio tutto suo, e sebbene i dettagli non siano ancora filtrati, potrebbe trattarsi di una specie di rubrica del cuore. Romina tornerà dunque in tv a parlare di amore e di sentimenti, al fianco della sua cara amica Mara Venier.

Al momento, queste sono solo indiscrezioni. La Rai non ha ancora confermato, né la cantante ha lasciato trapelare qualche indizio sul suo prossimo ruolo televisivo. Quel che è certo è che potrebbe trattarsi di un grande colpo per affondare la concorrenza. Nei mesi scorsi, le puntate che hanno visto protagonista la Power hanno avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Barbara D’Urso, al timone ancora una volta di Domenica Live, potrebbe avere del filo da torcere nel battere l’abbinata Mara Venier-Romina Power.

L’idea di una collaborazione tra le due donne non è del tutto da scartare. La cantante ha già rifiutato il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, quindi avrebbe tempo da dedicare a questo nuovo progetto. Mentre per Mara la stagione in arrivo sarà davvero ricca di sorprese. Oltre al ritorno a Domenica In, la Rai le ha affidato un nuovo programma intitolato La porta dei Sogni, uno show in tre puntate attesissimo dal pubblico.