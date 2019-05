Domenica In, uragano Mara: conquista la De Filippi e fa una proposta ad Arisa

editato in: da

Mara Venier si conferma la regina della domenica pomeriggio anche durante la puntata del 12 maggio, Festa della Mamma, che, secondo gli ultimi rumors, potrebbe essere una delle ultime per lei.

Infatti, la conduttrice, in queste ultime domeniche, ha più volte ringraziato la Rai e i telespettatori, ricordando che il 26 maggio il programma terminerà. E, con una frase un po’ sibillina, ha lasciato intendere che forse non ci sarà lei a tenerci compagnia l’anno prossimo.

Nonostante il successo che ha portato Mara a essere la “Zia d’Italia” e il boom di ascolti che hanno accompagnato tutte le puntate, risollevando le sorti del format, la Venier potrebbe avere altri piani. Tutto è top secret, ma si fanno insistenti le voci di un suo probabile rientro in Mediaset, dove la Venier ha ritrovato, proprio ieri sera al serale di Amici , la sua cara amica Maria De Filippi. Una partecipazione che non è passata inosservata e che ha incantato il pubblico, insieme all’altra ospite d’eccezione Raffaella Carrà.

Mara infatti, è riuscita a strappare una promessa alla regina del sabato sera Mediaset, invitando il futuro vincitore di Amici e la stessa De Filippi, come ospiti a Domenica In, una volta terminato il talent.

Durante la puntata di oggi, invece, la conduttrice ha cominciato a fare altri progetti per il futuro, ipotizzando un prossimo programma televisivo con una delle sue ospiti, Arisa. La cantante, dopo aver regalato al pubblico un medley dei suoi più famosi successi, ha espresso il desiderio di voler sì ritornare in televisione, ma con un format avventuroso, ben diverso dai soliti reality che siamo abituati a vedere. E magari proprio in compagnia della Zia Mara. Arisa ha così accolto la proposta della Venier, ipotizzando una trasmissione alla Pechino Express, oppure una che racconti di viaggi enogastronomici tra l’Italia e l’Europa. Una coppia perfetta alla Thelma e Louise che, siamo sicuri, farebbe faville.

Nonostante queste incertezze sul futuro della trasmissione domenicale, Mara anche oggi si è mostrata molto empatica con le sue ospiti, Manuela Arcuri e Bianca Guaccero, senza dimenticare gli auguri a tutte le mamme. Lasciandosi andare poi sulle note di “Figli delle stelle” di Alan Sorrenti si è scatenata come un uragano come solo lei sa fare. Perché la zia Mara è unica e, non a caso, lo dice anche la sua t-shirt preferita!