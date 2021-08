Domenica In, Mara Venier cambia tutto: arriva il talent per i più giovani

editato in: da

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Mara Venier è pronta a tornare al timone del suo show domenicale: Domenica In andrà in onda col suo appuntamento settimanale a partire dal 19 settembre, come si consueto su Rai 1 dalle ore 14.00. La trasmissione però vedrà grandi cambiamenti, già resi noti nelle scorse settimane.

Ad annunciare le prime novità era stato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che aveva spiegato: “Domenica In tenterà un cambiamento di registro. Accanto alle interviste one to one arriveranno anche dei segmenti di people show in cui Mara si confronterà con gente comune”.

Le interviste alle celebrità che hanno tenuto in piedi il format in questi anni sono confermate ma a queste si aggiungeranno quelle alle persone comuni, con le quali si arricchirà ancora di più l’offerta della trasmissione così amata dal pubblico. Non mancheranno poi giochi e rubriche, con un’attenzione particolare al territorio. Nel corso di quest’edizione, andranno in onda anche puntate speciali, che proporranno una ventata di freschezza allo show.

Si tratta di un talent show che sarà contenuto nella prossima edizione di Domenica In, dal titolo I Fantastici della zia Mara. È stata la rete ammiraglia ad annunciare i casting direttamente dai suoi profili social. Aspiranti cantanti, ballerini, imitatori e comici, di età compresa dai 18 ai 30 anni, interessati a prendere parte al talent show, possono inoltrare la loro richiesta attraverso il sito ufficiale di Rai Casting. In ogni puntata, si esibiranno quattro aspiranti talenti.

La conduttrice si era già lasciata sfuggire qualche dettaglio in una recente intervista, dove aveva rivelato di voler ritagliare uno spazio importante per i giovani e per il loro futuro: “Vorrei dare la possibilità ai giovani artisti di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi alla prova”.

Sebbene si tratti della sua ultima edizione (almeno secondo quanto da lei dichiarato), Zia Mara è determinata a lanciarsi a capofitto in nuove sfide. “Credo che sia il mio ultimo anno – aveva ammesso la conduttrice – È giusto che sia così. Domenica In è un programma che io amo, non so dire di no alla domenica pomeriggio, ma è un programma molto faticoso, anche molto complicato”. Sarà davvero così? Nel frattempo, ne siamo certi, anche per questa edizione la Venier sarà capace di regalarci momenti divertenti e grandi emozioni.