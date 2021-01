Domenica In, Caterina Balivo, Antonella Clerici e gli altri ospiti di Mara Venier

editato in: da

Un parterre di ospiti di altissimo livello per l’appuntamento della domenica pomeriggio con Mara Venier. La presentatrice andrà in onda come di consueto con Domenica In su Rai 1 e, dalle anticipazione, pare che la puntata del 31 gennaio regalerà grandi emozioni al pubblico da casa.

Mara Venier conduce con grandissimo successo, grinta ed empatia le puntate del contenitore domenicale della rete ammiraglia Rai, ogni volta tenendo il pubblico incollato allo schermo.

E domenica 31 gennaio in studio ci saranno volti molto amati. Tra gli ospiti è prevista la presenza di Antonella Clerici, la conduttrice di È sempre mezzogiorno. Le due sono legate da amicizia infatti nel corso degli ultimi mesi si sono spesso scambiate messaggi tramite i rispettivi programmi: Antonella aveva fatto gli auguri a Mara per i suoi 70 anni, mentre quest’ultima le aveva fatto i complimenti per il successo di The Voice Senior, in occasione della finale.

In studio ci sarà anche una presentatrice molto amata: Caterina Balivo, che sarà reduce dal ritorno in tv. La conduttrice, infatti, è presente nella seconda edizione di Il Cantante Mascherato, programma condotto da Milly Carlucci. Lo show prenderà il via nella serata di venerdì 29 gennaio 2021. Ad annunciare la propria partecipazione al programma della Carlucci era stata la stessa Caterina Balivo, che lo aveva svelato in un post su Instagram dove, nel corso dei questi mesi, è sempre stata molto attiva.

A Domenica In presente anche Alessandra Martines, attrice e ballerina, che nel corso della carriera ha lavorato sia in televisione che a teatro, senza dimenticare il cinema.

Mara poi ospiterà nel suo salotto domenicale Ornella Vanoni, che ha pubblicato il 29 gennaio Unica, il cinquantesimo disco in sessant’anni di carriera. E, sempre restando in tema musica, in studio ci sarà Mario Biondi che ha realizzato il suo ultimo disco (uscito il 29 gennaio) Dare. Poi a Domenica In sarà presente Kabir Bedi, attore e indimenticabile interprete di Sandokan, nello sceneggiato televisivo di Sergio Sollima. Classe 1946, nel corso della sua lunga carriera ha interpretato tantissimi ruoli per il cinema e per la televisione, parti che lo hanno reso una star.

Nella puntata del 31 gennaio sarà presente anche Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, che parlerà dell’emergenza sanitaria in corso.