Deva Cassel, il look in velluto (con fiori di ciliegio) è un omaggio splendido

Deva Cassel ha rubato la scena alla sfilata di Dior a Kyoto, sfoderando un look in velluto che nascondeva un omaggio alla cultura giapponese

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Deva Cassel

Nel ruolo di vera protagonista ed impeccabile come sempre, Deva Cassel si è presentata alla sfilata di Dior in quel di Kyoto dando sfoggio di un look di sofisticata eleganza e dal fascino esotico che incarnava alla perfezione il tema ad originare la collezione pre-fall 2025 presentata in Giappone.

Deva Cassel, il prezioso tailleur in velluto di Dior era un omaggio a Kyoto

Brand Ambassador della maison francese dal 2024, la nuova Angelica Sedara era ovviamente tra le ospiti più attese all’evento e, in quanto tale, non ha certo deluso le alte aspettative: protagonista di un’entrata in scena trionfale, rigorosamente scortata dal fidanzato Saul Nanni – anche lui sempre più presente nell’ambiente haute couture – la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha illuminato la front row indossando un look total-Dior pienamente in armonia con l’atmosfera a caratterizzare il defilé.

Si trattava di un raffinato tailleur in velluto burgundy, composto da una giacca sartoriale e sagomata dalla silhouette maschile, perfettamente in linea con le tendenze attualmente vigenti, abbinata a pantaloni dal taglio ampio.

Sul tessuto, carico di sensualità e ricchezza per definizione, spiccavano alcuni delicati ricami raffiguranti dei fiori di ciliegio in rosa antico, un dettaglio che voleva rendere omaggio alla cultura giapponese e dunque al tema dominante della sfilata.

Il risultato? Un look sofisticato ma giovane al contempo, in accordo con la personalità della splendida Deva Cassel e allo stesso modo con il linguaggio distintivo della storica casa di moda, quello che chi in materia la sa lunga ha definito un calzante esempio di Japanese chic, estetica in ascesa che coniuga il rigore della tradizione occidentale con l’eleganza tipica del mondo dell’Oriente, a tracciare una immaginaria linea diretta tra la maison francese ed il lontano Giappone. Un legame, questo, che affonda le proprie radici nella storia stessa del brand, protratto nel tempo attraverso vicendevoli ispirazioni e continui omaggi.

Un fatto è certo: Deva a Kyoto per la sfilata di Dior non fa altro che confermare il suo lento affermarsi come icona di stile internazionale. A cavallo tra l’universo del cinema e quello della moda la promettente giovane sta costruendosi una carriera che si prospetta brillante, già costellata di grandi successi. Sulle orme della più famosa mamma il signature look dell’attrice esordiente fonde eleganza e glamour in una magnetica dimensione contemporanea, una tutta sua, e la mise esibita all’evento esclusivo di Dior lo dimostra.

Deva Cassel nel ruolo di Angelica Sedara ne “Il Gattopardo” di Netflix

Al suo secondo ruolo davanti alla macchina da presa, Deva Cassel veste i panni della bella quanto astuta Angelica Sedara nella nuova serie tv targata Netflix Il Gattopardo, tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, rilettura molto distante dal precedente film di Luchino Visconti: l’arcinota trama vede protagonisti proprio lei e Saul Nanni, suo compagno nella vita, rispettivamente sul set Angelica e Tancredi.

“Sono stata onorata di accettare questo ruolo perché ha una progressività che mi tocca profondamente. Il Gattopardo è una storia senza tempo. Angelica ha tante sfumature, è una ragazza cresciuta attraverso gli occhi del padre e ha iniziato a usare la bellezza e la femminilità per provare a renderlo orgoglioso, ma anche per rendersi indipendente da lui e creare la sua storia”, ha detto l’attrice immensamente fiera del suo traguardo.