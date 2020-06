Detto Fatto, Jonathan: “La Pausini potrebbe essere in dolce attesa”. Laura risponde

editato in: da

Tutti i look di Laura Pausini

Nuova rivelazione per gli amanti del pettegolezzo a Detto Fatto: durante lo spazio dedicato al gossip, dal titolo Superclassifica Jon, Jonathan Kashanian ha svelato che Laura Pausini potrebbe essere in dolce attesa.

Argomento odierno della rubrica di Jonathan era il coraggio di alcuni vip di mostrarsi al naturale, con imperfezioni e difetti. Tra i volti noti è stata menzionata anche Laura Pausini: l’ex gieffino ha mostrato infatti uno scatto postato dalla stessa cantante sui social, in cui appariva bellissima anche senza un filo di trucco.

Il confronto con il selfie della Pausini e una foto risalente alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 1993, era assolutamente lusinghiero: Bianca Guaccero infatti si è complimentata con la cantante, chiedendole il suo segreto di bellezza, mentre Jonathan, dopo l’affermazione della conduttrice, ha lanciato l’indiscrezione:

I fan sospettano che sia così radiosa perché forse è in dolce attesa e lei non è che ha proprio smentito la notizia.

La Guaccero – forse per scongiurare una gaffe – ha subito aggiunto: “Laura Pausini, al di là che sia incinta o no, è comunque bellissima. Sembra ancora una ragazzina”.

Per la cantante sarebbe il secondo figlio, dopo la piccola Paola, nata dall’unione con il compagno Paolo Carta. La risposta comunque è arrivata prontamente dalla stessa Pausini, che tramite delle stories sul suo profilo Instagram ha smentito l’ex gieffino scrivendo:

Nope, non sono incinta. La foto è di qualche anno fa, comunque, grazie alla mamma per la pelle e al fatto che non prendo mai il sole.

Jonathan Kashanian nei giorni scorsi aveva già annunciato – sbagliando – un’altra gravidanza, quella di Michelle Hunziker. La conduttrice, già mamma di Celeste e Sole, nate dall’amore per il marito Tomaso Trussardi, e di Aurora, frutto del suo legame con Eros Ramazzotti, aveva deciso di mettere in chiaro la situazione a Striscia La Notizia.

“Hai un segreto da nascondere?”, le aveva chiesto in puntata Gerry Scotti, facendo riferimento proprio ai gossip riguardo l’arrivo di un altro figlio in casa Trussardi. “Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto”, aveva spiegato la Hunziker, smentendo di fatto lo scoop dato dall’opinionista di Detto Fatto.