La dedica d’amore di Laura Pausini ad Eros su Instagram

Eros Ramazzotti e Laura Pausini canteranno sullo stesso palco il prossimo 11 giugno in occasione dell’evento Una, nessuna, centomila; la cantante ha espresso tutta la sua stima e il suo amore fraterno nei confronti del collega e amico attraverso un post su Instagram in cui ha spiegato i motivi per i quali ha scelto di volere proprio lui al suo fianco in una serata speciale come quella del concertone a Campovolo contro la violenza di genere.

Laura Pausini, la dedica d’amore ad Eros

Nel giorno in cui sono stati annunciati gli ospiti dell’evento Una, nessuna, centomila che canteranno al fianco delle sette donne della musica italiana, Laura Pausini ha voluto omaggiare un suo grande amico e spiegare la scelta fatta in occasione del grande evento contro la violenza sulle donne.

“Tra le persone che amo di più nella lista dei miei colleghi, oltre che idoli, c’è da sempre lui, che mi chiama “Sorellina” dal 1993″, ha così esordito Laura Pausini in un lungo post su Instagram accompagnato da una foto che la ritrae abbracciata ad Eros Ramazzotti. “Un uomo che ho avuto il grande onore di conoscere, e vi posso assicurare che la caratteristica meravigliosa di Eros è la sua bontà. Un uomo che ha sempre cantato l’amore ma lo ha anche dimostrato, rispettando la figura della donna gentilmente”, ha spiegato, aggiungendo poi che questo è il motivo principale per il quale lo ha scelto come suo ospite per la serata dell’11 giugno 2022 presso Campovolo.

Un’amicizia che dura da tanti anni, la loro, e che adesso li porterà a cantare su quel palco insieme, uniti dall’unico obiettivo della serata, ovvero quello di schierarsi contro la violenza di genere. “Canteremo una sua canzone veramente leggendaria… indovinate quale”, ha così concluso il post la cantante di Solarolo, lasciando quindi il dubbio sulla performance che, senza dubbio, sarà indimenticabile.

Laura Pausini per Una, nessuna, centomila con le sue colleghe

Dopo il grande impegno avuto con l’Eurovision 2022, di cui è stata conduttrice insieme ai colleghi Alessandro Cattelan e Mika, Laura Pausini è pronta per nuove avventure nonostante al momento sia costretta a una pausa per via della positività al Covid che ha deciso di annunciare sul suo profilo Instagram.

La cantante ha dovuto quindi fermarsi, ma sui social continua ad aggiornare i suoi fan; in occasione del grande evento che si terrà a Campovolo il prossimo 11 giugno contro la violenza sulle donne, ha scelto di avere al suo fianco il suo amico Eros Ramazzotti, e la notizia è stata accolta benissimo dal pubblico che non vede l’ora di vederli cantare insieme, soprattutto dopo il dolcissimo messaggio su Instagram che spiega perfettamente il rapporto di stima reciproco. Laura Pausini, però, non sarà l’unica a salire sul palco insieme a un collega uomo.

Tutte le altre artiste coinvolte nell’evento, infatti, si esibiranno durante la serata con un artista che hanno scelto in prima persona: Emma Marrone con Brunori Sas, Elisa con Tommaso Paradiso, Fiorella Mannoia con Caparezza, Alessandra Amoroso con Diodato, Giorgia con i Sottotono e Gianna Nannini con Coez.