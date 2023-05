Concerto Radio Italia, Eros Ramazzotti emoziona: la dedica all’Emilia Romagna

Fonte: IPA Radio Italia Live, Eros Ramazzotti

Un’accoglienza che ha lasciato tutti senza parole: sul palco di Radio Italia Live, in Piazza Duomo a Milano, Eros Ramazzotti ha conquistato tutti con il mix dei suoi successi. Non poteva mancare lui, uno degli artisti più amati in tutto il mondo, e non a caso il suo tour mondiale ha ottenuto un successo stratosferico a ogni tappa. Proprio sul palco di Radio Italia, Ramazzotti ha voluto dedicare un pensiero alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione.

Eros Ramazzotti a Radio Italia Live: la dedica all’Emilia Romagna

Radio Italia Live, condotto da Luca e Paolo, è uno dei concerti più attesi dagli italiani, e per una buona ragione: la presenza di innumerevoli big che si alternano sul palco. Così, abbiamo visto una frizzante Elodie, un mix iconico degli Articolo 31. Immancabile, poi, Eros Ramazzotti, che con il suo Battito Infinito World Tour ha toccato tantissime tappe in giro per il mondo, senza praticamente mai fermarsi e vivendo della sua musica.

Quando Ramazzotti è arrivato sul palco, ovviamente “gli ultimi romantici” hanno iniziato a cantare insieme a lui: folla in visibilio, fan in attesa di far sentire la propria voce. Un momento emozionante, non solo per la performance, ma per il grande cuore di Eros Ramazzotti, che ha voluto fare sentire tutta la sua vicinanza all’Emilia Romagna, dopo i pensieri di Laura Pausini e Simona Ventura.

Dopo il terzo brano – Più bella cosa, che ha fatto scatenare e intervenire il pubblico – Ramazzotti ha scelto di sostenere l’Emilia Romagna con una dedica sentita e molto apprezzata. “Grazie a voi, come sempre. Senza di voi, non ci saremmo noi. Un abbraccio grande a quelli che adesso stanno soffrendo, all’Emilia Romagna. Forza”. Un pensiero graditissimo, che è stato anche ripreso dai social: Eros, sempre un grande cuore.

Concerto Radio Italia, Milano canta con Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è stato il terzo a salire sul palco di Radio Italia Live. Lo ha fatto con uno slancio che molti artisti giovani di oggi – sicuramente – gli invidiano. Non è solo un mostro sacro della musica italiana: è Eros, colonna sonora della nostra infanzia o adolescenza, delle prime storie d’amore, dei primi tormenti. La pioggia ha messo (non poco) a dura prova il concerto, e proprio Ramazzotti l’ha notato subito arrivando on stage. “Si scivola”.

Tre le canzoni scelte per la sua performance: Gli ultimi romantici, Stella gemella e Più bella cosa. Un tris super azzeccato, che ha fatto cantare e ballare, emozionare e commuovere al contempo. Al suo ingresso, del resto, tante le mani in alto, e le urla in sottofondo hanno accompagnato l’artista in un incoraggiamento senza fine. “Grazie Milano, cantiamo insieme”, Ramazzotti ha anche trascinato il pubblico, trasformandolo nel suo coro, centinaia di voci che sognano insieme. “Grazie di esistere”, si è sentito in sottofondo.

Il pensiero di Tananai all’Emilia Romagna

Anche Tananai – al secolo Alberto Cotta Ramusino – ha voluto dedicare un pensiero all’Emilia Romagna, proprio poco prima di cantare la sua Tango, canzone che ha conquistato il Festival di Sanremo 2023. “Un pensiero alle persone in Emilia Romagna. Per quanto sia solo un pensiero questo, lo dedico a loro”. Emozione unica tra il pubblico, che lo ha accolto e sostenuto con lo stesso calore rivolto a Eros. Due cuori grandi.