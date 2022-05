Laura Pausini ha il Covid: “Non mi sento bene da giorni”. L’annuncio su Instagram

Eurovision 2022, l’eleganza elettrica di Laura Pausini: i look della finale

Solo la scorsa settimana ha vissuto un’esperienza meravigliosa sul palco dell’Eurovision Song Contest, e di certo non si aspettava una notizia del genere: Laura Pausini ha appena scoperto di avere il Covid, come annunciato sul suo profilo Instagram. A quanto pare, i sintomi avevano iniziato a farsi sentire già nei giorni scorsi. E ora, costretta alla quarantena, la cantante vede saltare i suoi progetti più imminenti.

Laura Pausini ha il Covid, l’annuncio

Laura Pausini, tra le sue storie di Instagram, ha tenuto aggiornati i follower in merito a ciò che le stava accadendo. Nella serata di ieri, ad esempio, ha condiviso un’immagine psichedelica spiegando di avere la febbre e di non riuscire a prendere sonno. Qualche ora fa è stato il turno di un selfie in bianco e nero, con una semplice didascalia: “Sick” (ovvero “malata”). Ma l’annuncio vero e proprio è arrivato solo in un secondo momento, quando finalmente anche lei ha scoperto che cosa l’ha contagiata.

“Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava… Non mi sento bene da sabato” – ha spiegato la cantante – “Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare”. Bruttissime notizie per tutti i suoi fan, soprattutto perché a breve Laura era attesa ad un evento molto importante – che, per forza di cose, è costretta a saltare.

“Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad Amor a la Musica questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida” – ha spiegato la Pausini, che per il momento deve accantonare i suoi impegni professionali. Il suo unico obiettivo è ora tornare in forma il prima possibile: “Ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America… spero presto. Vi amo tutti”.

Laura Pausini, il successo all’Eurovision 2022

Laura Pausini è reduce da un successo strepitoso, quello dell’Eurovision Song Contest 2022. La scorsa settimana, Torino si è illuminata a festa per accogliere la kermesse internazionale, ospitando grandissimi protagonisti della musica europea. Conduttori d’eccezione, tre volti famosi del mondo dello spettacolo italiano: Alessandro Cattelan, Mika e – naturalmente – la Pausini. Insieme hanno portato avanti uno show pieno di insidie, riuscendo ad intrattenere il pubblico in maniera magistrale.

Tuttavia, non è mancato un piccolo intoppo. Proprio nel corso della serata finale, quella che ha visto trionfare la Kalush Orchestra in un’ovazione meravigliosa, Laura si è assentata per qualche decina di minuti. La sua assenza sul palco non è certo passata inosservata, e in un primo momento si è creduto che fosse dovuto ad un cambio abito. Quando è tornata accanto ai suoi colleghi, giusto in tempo per la classifica finale, nessun commento sull’accaduto. Ma il giorno seguente è stata lei stessa ad ammettere di aver avuto un piccolo malore.

“Ho avuto un calo di pressione” – aveva spiegato Laura Pausini, ringraziando poi tutto lo staff sanitario che si è preso cura di lei in quei momenti di difficoltà. Ora tutto assume una luce diversa: forse stava già incubando il Covid, che si è poi manifestato in maniera sintomatica solo nei giorni seguenti. Speriamo ora che si rimetta presto, lasciandosi alle spalle anche questa disavventura.