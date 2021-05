Dayane Mello di nuovo vicina a Rosalinda dopo il lutto

editato in: da

Dayane Mello si riavvicina a Rosalinda Cannavò dopo la perdita della madre. La top model e l’attrice sono apparse nuovamente su Instagram, confermando il ritorno della loro amicizia dopo le incomprensioni nate durante il GF Vip.

Nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini, Rosalinda e Dayane si erano molto avvicinate, arrivando però a separarsi, fra incomprensioni e lacrime, dopo l’inizio della relazione della Cannavò con Andrea Zenga. Nelle ultime puntate Dayane aveva scelto di non salvare l’amica dalle nomination, negandole così la finale. Una decisione che Rosalinda non le aveva perdonato tanto che alla festa organizzata dopo lo show le due erano apparse fredde e distanti.

Proprio al GF Vip, la Mello aveva rivisto la madre dopo anni di distanza. La modella aveva raccontato la sua infanzia difficile, ma anche la voglia di perdonare la mamma che era intervenuta nello show con un videomessaggio. Qualche settimana fa Dayane aveva rivelato che Ivone Dos Santos stava lottando contro un cancro. “Vorrei salvarla, vorrei che la vita mi desse questa opportunità, ma sfortunatamente penso che non accadrà”, aveva spiegato su Instagram.

Poi l’annuncio della morte e il sostegno di Rosalinda Cannavò che non è mai mancato. L’attrice ha condiviso alcuni messaggi per l’amica, poco dopo sul profilo di Dayane è apparsa una foto delle due donne. La modella ha spiegato di aver coinvolto l’amica in un nuovo progetto, svelando quanto il suo aiuto sia stato fondamentale in questo periodo.

“Lei è stata sempre con me nei miei momenti di dolore – ha spiegato, facendo riferimento anche alla scomparsa dell’amatissimo fratello Lucas – e non poteva esserci persona migliore per essere con me in questo momento di vittoria e conquista. La nostra amicizia, il nostro amore, possiamo definirlo in modi infiniti perché non abbiamo bisogno di etichette, ha sempre avuto complicità, l’una è sempre stata il sostegno dell’altra. Nella stanza dei provini, quando ti ho visto, sapevo che sarebbe durata per sempre. Saremo sempre qui l’una per l’altra e non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo”.