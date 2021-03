Stefano Sala spegne 31 candeline

Spegne oggi 31 candeline, Stefano Sala. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della moda, come modello, dopo alcune partecipazioni televisive è giunto alla ribalta grazie alla partecipazione alnel 2018, dove ha saputo farsi conoscere, oltre che per la sua notevole bellezza, anche per il rispetto e le buone maniere. Tuttavia, non solo la carriera, ma. In passato ha avuto una relazione con Dayane Mello , reduce dell'ultima edizione del GF Vip , dalla quale nel 2014 ha avuto una figlia, Sofia. Dopo la fine della relazione gli sono stati attribuiti alcuni flirt, scemati poi dopo che Stefano ha annunciato di essere fidanzato con Dasha Dereviankina, modella ucraina sposata nel 2019. Dal loro amore è nato un figlio , che ha visto la luce lo scorso giugno. Riscopriamo insieme i momenti più emozionanti della carriera e della vita privata del bel Stefano Sala!