Dayane Mello, il messaggio di Stefano Sala dopo l’addio al fratello

editato in: da

Stefano Sala, ex compagno di Dayane Mello, ha pubblicato un messaggio dopo la tragica morte di Lucas, il fratello della modella scomparso in un incidente stradale. Sala e Dayane hanno vissuto una intensa storia d’amore coronata dalla nascita della figlia Sofia. Dopo la fine del loro legame, gli ex hanno continuato ad avere ottimi rapporti e Stefano ha voluto mostrare la sua vicinanza alla Mello in questo momento così difficile per la concorrente del GF Vip.

“Estou de luto por um amigo”, ha scritto Sala nelle Stories di Instagram. Un messaggio in portoghese dedicato proprio a Lucas che significa: “Sto piangendo un amico”. 26 anni e un legame fortissimo con la sorella Dayane, Lucas Inácio Correia de Mello è scomparso a causa di un incidente stradale mentre si trovava in Brasile. A bordo con lui sull’auto c’era anche la fidanzata, sopravvissuta allo schianto. Dopo aver ricevuto la terribile notizia, Dayane ha scelto di rimanere nella Casa del GF Vip. Secondo alcune indiscrezioni a consigliare di restare nel reality sarebbe stato proprio l’ex Stefano Sala.

Per via delle regole anti-Covid infatti la Mello non può tornare in Brasile e se decidesse di ritornare a casa dovrebbe affrontare la quarantena, rimanendo da sola a vivere un lutto così difficile e doloroso. Dayane ha seguito la veglia funebre del fratello durante una videochiamata in confessionale. A sostenerla Rosalinda che è stata chiamata dalla regia per stare accanto alla modella.

“Me lo sentivo, perché l’ho sognato proprio questa notte – ha raccontato la Mello -. Ho sognato che andavamo in bicicletta, che eravamo felici. Abbiamo vissuto un momento nostro, eravamo molto felici insieme. Chi lo sa se il suo ultimo pensiero non sono stata io […] Questa notte alle tre del mattino l’ho sognato ed era stupendo perché ridevamo, ci divertivamo – ha aggiunto durante un lungo colloquio in confessionale -. Quando sono arrivata mi prendevo cura di lui. L’ho amato tantissimo perché era il cucciolo della nostra casa, da bambino gli cambiavo il pannolino”.

A Dayane Mello è toccato anche il difficilissimo compito di informare la figlia Sofia della morte dello zio Lucas. “Le ho detto: ‘Lucas è andato in cielo, ha fatto un incidente in macchina‘”, ha raccontato la top model agli altri inquilini del GF Vip, fra le lacrime. Poco dopo ha spiegato che, prima di apprendere della scomparsa di Lucas, la piccola aveva fatto un disegno. “Lei ha fatto un disegno, ci siamo io e lei e sopra di noi c’è un angelo che vola. Quando Stefano e la famiglia lo hanno visto erano scioccati perché lei non sapeva niente […] È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio”.