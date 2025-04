David Beckham sfida sua moglie Victoria e diventa stilista

Fonte: Ufficio stampa Hugo Boss David Beckham

David Beckham ha deciso di fare letteralmente concorrenza a sua moglie Victoria, mettendosi a fare il suo stesso lavoro, ossia lo stilista. Se l’ex Spice ha creato un brand che porta il suo nome ed è considerato tra i più prestigiosi nel mondo della moda, David per iniziare si appoggia a un marchio il cui nome è garanzia di eleganza, ossia Boss.

David Beckham in competizione con Victoria

Così, se Victoria Beckham veste teste coronate come Kate Middleton o Meghan Markle, David potrebbe aspirare a Letizia di Spagna che ha una predilezione per Hugo Boss. Anche se, per il momento, la collezione di Beckham è solo maschile.

Fonte: Ufficio stampa Hugo Boss

Infatti, per la stagione primavera/estate 2025, Boss presenta Beckham x Boss: la prima collezione in assoluto disegnata insieme a David Beckham che unisce la sua visione, il suo gusto impeccabile e la sua esperienza nel campo della moda. Da questa speciale collaborazione è nata una collezione di capi unici e versatili, che fonde modernità e tradizione.

David Beckham diventa stilista per Boss

La collezione, firmata David Beckham, spazia dai capi in jersey, alla maglieria e alle camicie, fino a capi sartoriali per occasioni sia casual che formali. I look casual sono in denim e avvolti da capispalla versatili. Completano la collezione accessori tra cui una borsa in pelle, Chelsea boots e baker cap.

Fonte: Ufficio stampa Hugo Boss

La palette di colori comprende una gamma di tonalità neutre classiche, dall’avorio, al beige e al kaki, passando per il blu navy e il nero, un azzurro chiaro e una nota di rosa tenue.

“Ho sempre amato la moda e la cura di look diversi e avere l’opportunità di collaborare con Boss per la mia collezione è stata una grande esperienza. Mi ha permesso di entrare nei dettagli dei capi e di creare un guardaroba di look che mirano a essere eleganti e adatti a diverse occasioni. Non vedo l’ora di vederla esposta nei negozi” ha dichiarato David Beckham.

Fonte: Ufficio stampa Hugo Boss

“La nostra prima collezione Beckham x Boss segna una pietra miliare significativa e unica nella nostra partnership strategica a lungo termine. Abbiamo atteso con impazienza questo lancio e siamo più che entusiasti di vedere come questi capi saranno accolti dai nostri consumatori finali. Questa collezione si basa sulla nostra priorità strategica in cui il prodotto è l’elemento fondamentale. L’obiettivo è di vestire i clienti con i nostri marchi per ogni occasione”, afferma Daniel Grieder, Ceo di Hugo Boss.

“Lavorare con David Beckham sulla sua prima collezione è stato incredibile. È estremamente impegnato nell’eccellenza e nei dettagli. La sua passione per la moda è autentica ed è stato coinvolto in tutti gli aspetti della nostra collaborazione. Ci siamo divertiti durante il processo di creazione e il risultato è questa straordinaria collezione”, afferma Marco Falcioni, SVP della Direzione Creativa di Hugo Boss.

Fonte: Ufficio stampa Hugo Boss

La collezione è stata immortalata dal famoso fotografo e regista di moda Lachlan Bailey nel suo stile sofisticato. L’aspettativa è altissima per queste creazioni firmate dall’altro Beckham, tanto che giganti cartelloni sono presenti in tutto il mondo per pubblicizzarla, da Times Square a Piccadilly Circus.