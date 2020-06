Chi è Daniele Dezi, il fidanzato di Gaia Gozzi

editato in: da

Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19 e attualmente in gara ad Amici Speciali, secondo il sito Il Vicolo delle News sarebbe impegnata con Daniele Dezi. Niente flirt con il collega Alberto Urso per la voce di Chega, il cui cuore batterebbe per uno dei produttori più in vista della scena musicale italiana.

Cosa sappiamo di lui? Come riportato dal succitato sito, con la sua chitarra ha suonato sul palco delle ultime date del tour di Coez dello scorso anno. Noto con il nome d’arte di Orang3, assieme a Daniele Mungai, con il quale ha iniziato a collaborare nel 2007 grazie all’esperienza della band Frank Sent Us, ha fondato uno studio di produzione musicale che, nel corso degli anni, ha stretto sinergie con diversi artisti (soprattutto esponenti della scena musicale indie). In questo novero è possibile ricordare il rapper capitolino Gemello, Coez, Gemitaiz, Carl Brave, Franco126, Achille Lauro. Da non dimenticare sono anche i lavori con Salmo, Clementino, Ensi e MadMan.

Daniele Dezi, che vive attualmente a Roma, ha iniziato a interessarsi alla musica da giovanissimo, approcciando lo studio del basso attorno ai 14 anni. Il presunto fidanzato di Gaia Gozzi – secondo Il Vicolo delle News i due, che non hanno pubblicato nessuna foto social di coppia, sarebbero legati già da qualche mese – da adolescente era un grande fan dei Red Hot Chili Peppers.

Intervistato nel 2018 dal sito Rockol, ha descritto la sua professione come un lavoro con “un sacco di sfumature”, specificando che, sia lui sia il suo socio – coautori di Rolls Royce e Me Ne Frego, le canzoni portate da Achille Lauro sul palco dell’Ariston nel 2019 e nel 2020 – si impegnano per “valorizzare al massimo tutto quello che l’artista ha da dire”. Nell’ambito della medesima intervista, ha ammesso che, a suo dire, grazie alla visibilità del cantautorato indie, è possibile parlare di un buon momento per la scena musicale italiana.

Presente su Instagram con un profilo seguito da poco più di 20mila persone, Daniele Dezi è papà di una bambina di sette anni, che compare spesso nei suoi scatti social. Gli altri, nella maggior parte dei casi, sono dedicati a momenti di lavoro sia in studio, sia sul palco con il suo fidato strumento.