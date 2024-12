Damiano David avrebbe avuto un flirt con la cantante Rosalia: l’indiscrezione

Damiano David tra gossip e magia: un presunto flirt con Rosalía e un’esibizione improvvisata a Parigi trasformano il cantante in un fenomeno virale

Fonte: IPA Damiano David, il flirt segreto con Rosalia

Damiano David, dopo il successo del singolo Born with a broken heart torna a far parlare di sé, ma questa volta non c’entrano concerti, canzoni o premi. Le voci che si rincorrono riguardano un presunto flirt segreto che avrebbe preceduto la sua attuale e idilliaca relazione con Dove Cameron, aggiungendo un nuovo capitolo al romanzo del gossip internazionale. Si tratta della cantante latina più famosa al mondo, una collega: Rosalia.

Un flirt segreto?

Le indiscrezioni arrivano dal portale Very Inutil People, che avrebbe riportato dettagli inediti sulla vita privata del cantante. Dopo la fine della relazione con Giorgia Soleri, sembrerebbe che Damiano David abbia vissuto una breve e riservatissima frequentazione prima di legarsi a Dove Cameron. Il nome emerso dai rumors è di quelli che fanno rumore: Rosalía.

Estate bollente per due star

Secondo queste voci, la presunta frequentazione risalirebbe all’estate del 2023, un momento di transizione per entrambi. Damiano si stava lasciando alle spalle la lunga storia con Giorgia Soleri, mentre Rosalía aveva appena annullato le nozze con Rauw Alejandro. Tra i due ci sarebbe stata una relazione fugace ma intensa, capace di lasciare una traccia nel cuore del frontman dei Maneskin.

Indizi o coincidenze?

Tra i dettagli che alimentano i pettegolezzi troviamo una dichiarazione di Damiano, che in un’intervista accennò di aver migliorato il suo spagnolo, senza però specificarne il motivo. Un altro episodio curioso è stato raccontato da una fan: durante un concerto all’Olimpico non riuscì a incontrare Damiano nel backstage, a causa della presenza di una misteriosa ospite vip. Rosalía, guarda caso, si trovava a Roma proprio in quei giorni.

I social non mentono?

A rincarare la dose ci pensano i social: nello stesso periodo, la sorella di Rosalía avrebbe iniziato a seguire Damiano su Instagram. E non è tutto. Durante un evento a New York, il cantante avrebbe accennato a una persona speciale, mantenendone però l’identità segreta. Questi dettagli, benché lontani da conferme ufficiali, bastano a far impazzire il web.

La reazione del pubblico

L’ipotetico flirt tra Damiano e Rosalía divide i fan: c’è chi sogna l’incontro tra due star di calibro internazionale e chi invece minimizza, ritenendo che si tratti di coincidenze gonfiate dai media. Quel che è certo è che il clamore attorno a questa storia sembra destinato a non svanire facilmente.

Damiano David diventa virale con la performance in un ristorante

Dal clamore dei gossip a una serata parigina diventata memorabile: Damiano David, mentre tutti parlano di presunti flirt, ha catturato l’attenzione per un motivo completamente diverso. In un ristorante della Ville Lumiere, ha trasformato un’improvvisazione musicale in uno show intimo e irresistibile, lasciando a bocca aperta i presenti.

Tutto è partito dal giovane pianista Van Toan, noto per i suoi video su TikTok, che ha iniziato a suonare Born with a Broken Heart. Seduto a un tavolo (era lì apposta o è stato un caso fortuito?), il cantante ha riconosciuto le note della sua canzone e, senza pensarci due volte, si è alzato per unirsi alla performance.

Un’esibizione trasformata in una versione intima e travolgente del pezzo, eseguita dal vivo in un ambiente del tutto informale. Con la sua voce inconfondibile, Damiano trasformato la sala in un palcoscenico improvvisato.

Il momento, ripreso dal musicista e poi pubblicato sui social, è diventato virale in poche ore, raccogliendo migliaia di visualizzazioni su TikTok e Instagram.