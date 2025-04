Orso Maria Guerrini, chi è sua moglie Cristina Sebastianelli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Orso Maria Guerrini e Cristina Sebastianelli

Cristina Sebastianelli è la moglie di Orso Maria Guerrini e il grande amore della sua vita. Entrambi attori, i due si sono conosciuti proprio recitando e da allora non si sono mai lasciati, condividendo la passione per il cinema e per la cucina, ma soprattutto il loro amore, sempre lontano dai riflettori.

Chi è Cristina Sebastianelli

Cristina Sebastianelli è nata a Sassoferrato, in provincia di Ancona, è ha coltivato sin da giovanissima, con grande passione, l’amore per la recitazione. “Ho lavorato per mantenermi agli studi come grafica pubblicitaria e perfino investigatrice privata”, ha confessato.

L’esordio come attrice per lei è arrivato nel 1997 grazie al ruolo di Donna Orsola nello spettacolo Il campiello di Goldoni.

Dal 1997 al 1999 ha interpretato Frency nel famosissimo musical Grease con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia. Nel 2000 è invece stata assistente alla regia di Carlo Vanzina nelle riprese di un episodio del film E adesso sesso.

L’abbiamo inoltre vista in Distretto di polizia, Don Matteo e Orgoglio. Ha partecipato anche a Io e mamma, Al posto tuo e Il soffio dell’anima.

L’amore di Cristina Sebastianelli per Orso Maria Guerrini

Attrice e doppiatrice, Cristina Sebastianelli ha trovato l’amore accanto a Orso Maria Guerrini. I due sono convolati a nozze nel 2011 dopo più di dieci anni di fidanzamento. Il primo incontro è avvenuto a teatro, durante lo spettacolo Amori miei e da allora non si sono più lasciati.

La coppia ha sempre vissuto l’amore lontano dai riflettori e ha rilasciato nel corso degli anni pochissime interviste. “Non è sempre un orso musone, è anche un orso buono”, ha confidato l’attrice a Serena Bortone. “Io lo chiamo Orso. Lui è simpatico, è un bravissimo cuoco e fa delle frittate che sono una meraviglia”.

La coppia non ha avuto figli, ma sia Cristina che Orso sono molto legati ai loro nipoti. Orso Maria Guerrini è arrivato al successo nel 1970 grazie al film E le stelle stanno a guardare di Anton Giulio Majano. In seguito ha preso parte a numerose pellicole sia in tv che al cinema, lavorando anche come doppiatore.

La sua fama però deriva anche dallo spot di una nota birra. Con i suoi baffi folti e il sorriso gentile, Orso Maria è stato testimonial della bevanda per tantissimi anni, diventando un volto noto e conosciuto dal grande pubblico.

Qualche tempo fa la coppia era finita sulle prime pagine dei giornali per via di una truffa, legata ad un palazzo di famiglia, subita da uno zio di Orso Maria Guerrini. Una vicenda che aveva dato inizio ad una lunga battaglia legale da parte dell’attore, durata anni.

Un periodo difficile per Orso in cui il sostegno di sua moglie non era mai mancato. “A questa vicenda ho dedicato ogni energia, purtroppo anche economica. Tutto quello che ho guadagnato dalla famosa pubblicità televisiva l’ho praticamente speso in cause – aveva svelato il doppiatore al termine dell’intricata vicenda -. Oltre al valore affettivo del palazzo di famiglia c’è il senso di ingiustizia accumulato in questi anni”.