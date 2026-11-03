Cristina Parodi, che studi ha fatto la giornalista

IPA Cristina Parodi

Garbo e professionalità sono da sempre le cifre vincenti di Cristina Parodi, storica mezzobusto del telegiornale di punta di Mediaset e brillante conduttrice (ricordiamo che a lei si deve il successo di Verissimo). Originaria di Alessandria, la Parodi deve la naturalezza e il rigore con cui affronta le telecamere anche alla sua solida preparazione accademica, che affonda le radici in una profonda vocazione umanistica.

Il diploma al Liceo Classico

Classe 1964, Cristina Parodi è nata ad Alessandria e cresciuta in una famiglia nella quale si è sempre respirato l’amore per lo studio, condiviso anche dai fratelli Roberto e Benedetta, entrambi giornalisti e noti volti televisivi, proprio come lei.

Ha frequentato il Liceo Classico “Giovanni Plana” nella città piemontese, dove si è diplomata appassionandosi alle lingue antiche, alla filosofia e alla letteratura, le basi ideali per affinare il linguaggio e la sensibilità verso la parola scritta e parlata.

Oltre a dedicarsi con profitto alla scuola, negli stessi anni la Parodi ha praticato il tennis a livello agonistico, esperienza che ha aggiunto al suo già ricco curriculum doti importanti, come la costanza e lo spirito di sacrificio. Queste le basi per la futura carriera nella comunicazione.

Gli studi alla Cattolica di Milano

Dopo aver concluso il percorso scolastico ad Alessandria, Cristina Parodi si è trasferita a Milano per proseguire gli studi universitari. Nel capoluogo lombardo ha scelto di iscriversi alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, completando poi il ciclo accademico con la laurea in Lettere Moderne.

Un percorso culminato con un’interessante tesi, un approfondito lavoro di ricerca dedicato alla storia dell’arte lombarda, che le è valso la vittoria del prestigioso premio per la migliore tesi dell’anno.

Dall’università al grande successo in TV

Concluso il suo percorso universitario, non c’è voluto molto prima di dedicarsi all’attività giornalistica. Dopo le prime esperienze formative presso alcune emittenti locali del Nord Italia, nel 1988 Cristina Parodi ha esordito su Odeon TV con trasmissioni a tema sportivo come Caccia al 13 e Forza Italia.

Il grande “salto” è arrivato nel 1990, quando è approdata alla Fininvest di Silvio Berlusconi, fino al 13 gennaio 1992, una data importantissima che ha rappresentato uno spartiacque nella sua carriera: quel giorno è diventata ufficialmente uno dei fondatori del TG5, di cui ha condotto la primissima edizione delle 13:00 con Enrico Mentana, per anni direttore del telegiornale di Canale 5.

La carriera televisiva della Parodi non si è fermata qui. Successivamente è arrivata la consacrazione come conduttrice televisiva, al timone di Verissimo, programma nuovo di zecca e destinato a diventare uno dei prodotti di punta della rete. La prima puntata è andata in onda il 16 settembre 1996 e rappresenta il debutto ufficiale dell’infotainment nel pomeriggio televisivo italiano: un mix di informazione giornalistica, cronaca rosa e attualità.

Cristina Parodi ha condotto anche La Vita in Diretta, dal 2014 al 2017, facendo coppia fissa con Marco Liorni su Rai 1, dopodiché è approdata al weekend nell’edizione 2017/2018 di Domenica In.

L’ultima “avventura” lavorativa della giornalista è al di fuori del piccolo schermo. Nel febbraio 2020, ha avviato la sua attività imprenditoriale fondando il marchio di abbigliamento femminile Crida, un progetto nato dalla collaborazione con la sua storica amica Daniela Palazzi, esperta di interior design.