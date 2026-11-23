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IPA Roberto Parodi, fratello di Cristina

È il fratello maggiore di Cristina e Benedetta Parodi, ma la sua storia professionale è nata e cresciuta lontano dai percorsi televisivi delle due sorelle. Roberto Parodi, nato ad Alessandria il 5 luglio 1963, ha vissuto più vite di quelle che possiamo immaginare. Da ingegnere meccanico è stato manager nel mondo della finanza internazionale, poi scrittore, giornalista, conduttore televisivo e creator. Una personalità eclettica, accomunata dalla passione costante per i motori e per i viaggi, che negli anni è diventata anche il centro della sua attività professionale.

Nei suoi video sui social affronta con ironia e toni molto spesso provocatori temi legati alla società, alla vita quotidiana e alle trasformazioni di una città a cui è profondamente legato, Milano. Un percorso diverso da quello delle sorelle, alle quali è molto legato, e che racconta una personalità comunicativa e pronta a reinventarsi.

Chi è Roberto Parodi, dagli studi in ingegneria alla finanza

Roberto Parodi nasce ad Alessandria nel 1963, in una famiglia in cui lo studio e la cultura hanno un ruolo importante. Il padre Pietro era ingegnere, mentre la madre Laura Casabassa insegnava lettere. È il maggiore di tre fratelli: dopo di lui arrivano Cristina, nata nel 1964, e Benedetta, nata nel 1972.

Inizialmente ha seguito la orme professionali paterne, laureandosi in Ingegneria meccanica al Politecnico di Torino nel 1987. Ma dopo una prima esperienza professionale si trasferisce a Milano e frequenta un master alla Bocconi. Per circa 25 anni lavora come manager in importanti istituti bancari internazionali. Un’esperienza professionale importante, che gli permette di conoscere da vicino il mondo della finanza. Questo però non gli impedisce di continuare a coltivare le sue passioni, sognando di farne la sua professione.

La svolta arriva intorno al 2012, quando decide di cambiare strada e dedicarsi completamente alla scrittura, al giornalismo e ai viaggi in motocicletta. Una scelta maturata anche grazie a un’opportunità arrivata da Mediaset, che gli propone di realizzare un programma dedicato proprio alle sue avventure su due ruote.

La passione per le moto, la televisione e i libri

Prima della televisione c’erano le due ruote. Proprio le motociclette sono una presenza costante nella vita di Roberto Parodi. Ama viaggiare in sella alla sua Harley-Davidson, attraversando territori e Paesi lontani. Le sue esperienze diventano anche materia narrativa per i primi libri, tra romanzi e racconti di viaggio. Tra questi Il cuore a due cilindri, pubblicato nel 2008, Scheggia e Controsole, ai quali si aggiunge successivamente Chiedi alla strada.

Nel 2012 però arriva il primo programma, Born to Ride – E ti bastano 2 ruote, di cui è ideatore e conduttore, trasmesso sulle reti Mediaset e sviluppato nell’arco di sei stagioni. La trasmissione racconta viaggi avventurosi in motocicletta, tra Africa, Sahara e Himalaya, con uno stile diretto e vicino al reportage.

Nel 2019 conduce su Rai 2 Diario della motocicletta, un altro progetto dedicato alle sue esplorazioni su due ruote, con itinerari che spaziano da Capo Nord al Burkina Faso, fino ai percorsi tra Milano, San Pietroburgo e Mosca.

Parallelamente continua a scrivere e collaborare con diverse testate. È stato direttore responsabile di Riders Magazine e ha lavorato anche con riviste come Motociclismo, Quattroruote e Ruote Classiche.

Che cosa fa oggi Roberto Parodi: i social e il personaggio del Parods

Negli ultimi anni Roberto Parodi ha trovato una nuova dimensione professionale sui social network, dove è conosciuto anche con il soprannome di Parods. Un nuovo cambiamento, che gli ha permesso di spaziare in modo personalissimo dai motori ai viaggi, passando per il costume, le abitudini quotidiane e i cambiamenti della società. Monologhi, osservazioni ironiche e prese di posizione spesso controcorrente, con un linguaggio diretto che non cerca il consenso di chi lo ascolta. Tra i temi ricorrenti ci sono la mobilità urbana, le auto d’epoca e le restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti.

La vita privata: la moglie i figli e il rapporto con le sorelle

Nel 1994 Roberto Parodi ha sposato Giovanna Dedè, avvocata che negli anni ha intrapreso anche un percorso imprenditoriale nel mondo della moda, fondando il marchio di abbigliamento da notte Del Selletto. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Pietro, Vittorio e Fiammetta.

Con le sorelle Cristina e Benedetta, Roberto ha mantenuto negli anni un buon rapporto e, anche se si sono diretti in direzioni diversi, per tutti e tre sembra essere un punto fisso la passione per la comunicazione in tutte le sue forme. Con Cristina, più vicina a lui per età, ha condiviso anche diverse esperienze e viaggi. Il rapporto con Benedetta, più giovane di quasi dieci anni, si è sviluppato invece in modo diverso. Tre percorsi professionali differenti, dunque, ma una storia familiare comune: quella di una famiglia in cui la curiosità, la cultura e la voglia di raccontare hanno trovato espressione in modi diversi.