La Chiabotto rompe il silenzio sulla gravidanza: il tenero messaggio su Instagram

Il 2019, per Cristina Chiabotto, si chiude in bellezza. L’anno, infatti, è stato veramente positivo per l’attrice. Dopo la brusca separazione dell’ex storico, ha ritrovato l’amore e si è sposata. E da poco, è arrivata una nuova bella notizia: è, con molta probabilità, incinta.

Cristina Chiabotto e l’imprenditore Marco Roscio si sono sposati a settembre dopo un solo anno di conoscenza. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha permesso la realizzazione dei progetti della coppia in tempi celeri, lasciando a bocca aperta i fan dell’ex Miss Italia. La showgirl, infatti, nonostante una storia decennale con Fabio Fulco, non aveva mai mostrato l’intenzione di convolare a nozze e di diventare madre. Ma si sa, ciò che non succede in decenni può succedere in pochi giorni.

Ad appena due mesi dal matrimonio, poi, sono iniziate a circolare le voci di una possibile gravidanza. Ciò che prima era un gossip alimentato solamente dalle foto di un pancino sospetto, ora è diventata quasi una certezza confermata dalla stessa Chiabotto. Sul suo profilo Instagram, Cristina ha pubblicato una foto in cui appare raggiante e in cui si notano delle leggere rotondità. La didascalia sembra, infatti, una dichiarazione:

Non passo più dalle porte e il cappello non aiuta. Ciao anime belle, buoni preparativi per il vostro Natale.

Le parole di Cristina, arrivano dopo quelle dell’ex fidanzato Fabio Fulco. La loro relazione è terminata dopo dieci anni di relazione, proprio quando tutti li immaginavano ormai come una coppia solida e pronta al grande passo. L’epilogo, invece, è stato tutt’altro, tra sfoghi e recriminazioni. Proprio in questi giorni, inoltre, l’ex della Chiabotto ha scritto sui suoi profili social parole che molti hanno ricollegato alla notizia della gravidanza della showgirl:

A volte si rompe un equilibrio e ti si aggiusta la vita!

Che le parole siano veramente dedicate alla Chiabotto non è dato saperlo. Ciò che è certo, però, è che l’ex Miss Italia si sta preparando ad affrontare un Natale veramente speciale: il primo da moglie e, probabilmente, da futura madre. Se il 2019 le ha regalato un addio al nubilato da favola e le nozze con Marco Roscio, il 2020 sembra prometterle altrettante gioie.